كونتي: لدينا الكثير لنطوره والأهم أننا عدنا للقمة

أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر يؤكد على سعادته بالفوز الهام على كالياري خارج الأرض في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره كالياري في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي خارج أرضه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد كونتي أن فريقه كان يمكنه أن يقدم مستويات أفضل خلال المواجهة.

إنتر كونتي يواصل السير على الطريق الصحيح ويفوز على كالياري 1-2 خارج قواعده.



⚽️ لاوتارو مارتينيز

⚽️ لوكاكو pic.twitter.com/Jk9plWWKuM — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وقال كونتي: "لدينا الكثير لنقوم بتطويره في الفترة المقبلة، لكنني سعيد أننا حققنا الفوز، لقد كانت رحلة صعبة لكالياري، ومختلفة تمامًا عن أول مباراة، وحذرت الجميع أنها لن تكون سهلة".

وأضاف: "كالياري لعبوا بالطريقة التي تناسبهم، وكان يمكننا تحقيق المزيد، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وعدنا من جديد على قمة ترتيب الدوري".

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وأكمل عن سانشيز: "هو لاعب ممتاز ولديه مستوى عظيم، أتمنى أن يعود لأفضل مستوياته في العطلة الدولية ليكون جاهزًا لمواجهتي أودينيزي وبرشلونة".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق الفوز اليوم خارج أرضه أمام كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد، واستعاد صدارة الدوري الإيطالي بست نقاط من جولتين.