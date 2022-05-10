كونتي عن تصريحات كلوب: يختلق الأعذار بعد الفشل أمامنا!

يعتقد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول، كان يبحث عن الأعذار بعد تعثر فريقه في سباق الدوري الإنجليزي.

توتنهام تسبب في تقلص حظوظ ليفربول في الفوز بالبطولة، بعدما أوقع كلوب ورفاقه في فخ التعادل الإيجابي 1/1 يوم السبت الماضي.

وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الريدز ومانشستر سيتي إلى 3 نقاط، مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية المسابقة.

وعلق كونتي على هذا الهجوم في تصريحات قبل مواجهة آرسنال في ديربي شمال لندن بعد غد الخميس قائلًا:"يورجن شخص ذكي بل ذكي للغاية".

وأضاف:"بالنسبة للمدرب الأمر ليس بالسهل بعد المباراة، عليك أن تهدأ، أنا نفسي كنت محبطًا في الكثير من الأحيان بسبب بعض النتائج هذا الموسم".

وتابع:"أنا أحترم كلوب وأعلم أنه يحترمني كثيرًا، وهذه فرصة جيدة له للتعلم من خلال هذه المباراة، لا يجب عليه التحدث عن خصمه، الأهم له هو التركيز على فريقه".

واستكمل الإيطالي:"لقد كان محبطًا بعض الشيء بعد المباراة، ولكن يجب على كل مدرب التركيز على فريقه وليس الخصم، لأن هذه الطريقة تعني أنك تبحث عن الأعذار لأنك لم تقم بوظيفتك بطريقة صحيحة".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ62 نقطة، بفارق 4 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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