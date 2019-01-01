كونتي: طرق اللعب؟ إنها تشبه الوضعيات الجنسية

كونتي يضع رابطًا غريبًا بين تكتيكات كرة القدم والعلاقة الجنسية

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن بحث المدرب بين أكثر من طريقة لعب من أجل الاستقرار على أنسبهم يشبه البحث عن الوضعية الأفضل للممارسة الجنسية.

وتحدث كونتي في مقابلة صحفية مثيرة للاهتمام مع ليكيب الفرنسية، تلك التي تحدث فيها عن طريقة لعبه وكيفية الاستقرار عليها وكيف يجد الطريقة المناسبة لتطبيق أفكاره.

وحول ذلك، قال كونتي إنه يشعر بقدرته على تقديم شيء مهم، ولديه الثقة في ذلك، نظرًا لأن بعض الأساتذة الجامعيين يستطيعون الحديث نظريًا ولكنهم لا يستطيعون نقل شغفهم، وهذا ما يوضح أهمية الشغف والتواصل بين المدرب واللاعبين.

وأضاف: "بمجرد أن يبدأ عملي أطالب بالجدية أولًا، ثم أضع قواعد وحدود من أجل إعطاء التوجيهات، كلنا مميزون في الحديث عن القواعد، لكن كم منا يمتلك الرغبة والقدرة على التنفيذ؟ الكثير يخافون من العواقب وأن لست كذلك"

وتابع: "بالنسبة لطريقة لعبي لعبت بـ 4/2/4 في البداية، حاولت تجربة ذلك مع يوفنتوس ولكن سرعان ما انتقلت إلى 4/3/3 و3/5/2، في تشيلسي لعبت بـ 4 مدافعين فقط ولكن بعد الخسارة أمام آرسنال بثلاثة أهداف للا شيء شعرت أننا أمام ضرورة توفير الحماية للخط الخلفي، حتى وإن لم يكن ذلك معتادًا في إنجلترا"

وأردف: "إنها تشبه الوضعيات الجنسية، حيث أنه في فترة المنافسات يجب الحصول على ما تريد وفي نفس الوقت تحاول أن تقتصد في الجهد، وبمجرد أن يصبح شريكك في العلاقة في الوضعية الأمثل تبدأ في الممارسة، وذلك ما يسمى بالفاعلية، ويفضل أن يتم ذلك مع الزوجة حيث لا يتعين عليك أداء استثنائيًا"

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يذكر أن أنطونيو كونتي قد واجه العديد من الانتقادات في إيطاليا وبشكل أكبر في إنجلترا بسبب اعتماده على طريقة اللعب 3/5/2 والتي يعتبرها البعض غير مناسبة لكرة القدم الحديثة.