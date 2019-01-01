كونتي: ردة فعلنا كانت عظيمة والآن سنستعد لدورتموند

أبرز تصريحات كونتي عقب فوز إنتر الدراماتيكي على بولونيا

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن الهدف الذي استقبله الفريق أمام بولونيا كاد يقتل كل شيء، ولكن ردة الفعل التي أظهرها اللاعبون كانت عظيمة.

ونجح فريق إنتصار في انتزاع فوزاً قاتلاً على مُضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقب المباراة، أشاد كونتي بالعمل الذي قام به اللاعبون، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف هي التي تظهر الشخصية القوية التي يمتلكها عناصر الفريق.

وأضاف: "أنهينا المواجهة بنجاح وحصدنا النقاط وهذا ما كنا ننتظره، الآن علينا التفكير في مباراة دورتموند، معركة جديدة يجب أن نعطيها كامل التركيز من أجل الفوز بها"

وتابع: "لاوتارو ولوكاكو مهاجمان رائعان ويقدمان عملًا كبيرًا من خلال مشاركتهما معًا في ثنائية واحدة، بالكرة أو بدون كرة يقدمون ما يطلب منهما، إسبوزيتو كذلك لديه الكثير من الرغبة والتواضع رغم صغر سنه، وأتنبأ له بمستقبل كبير"

وأردف: "جئت إلى هنا وأنا أعلم صعوبة التحدي الذي أخوضه، أحب دائمًا البحث عن الصعاب، حتى قصتي كلاعب وكمدرب تتحدث عن نفسها، لقد وصلت دائمًا في اللحظة التي ينتظر فيها كل نادٍ كبير العودة، وهذا ما يجعلني سعيدًا دائمًا"

لوكاكو يقود إنتر لإسقاط بولونيا في الوقت القاتل

يذكر أن إنتر قد صعد إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بانتصاره على بولونيا، حيث وصل عداد نقاطه إلى 28 نقطة، متفوقًا بنقطتين على يوفنتوس الذي سيلعب ديربي تورينو مساء الليلة.