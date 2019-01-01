كونتي: دوري الأبطال؟ أعرف قيمته جيدًا ونتطلع للفوز به

أبرز ما جاء في مؤتمر أنطونيو كونتي قبل مواجهة إنتر وسلافيا براها

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبرز أنطونيو كونتي قيمة دوري أبطال أوروبا التي يعرفها جيدًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لأول مباراة يلعبها النيراتزوري في دوري أبطال أوروبا تحت قيادته.

وأضاف أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن كل مباراة يخوضها الفريق تمثل معركة جيددة وتحدٍ جديد له وللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وحقق إنتر انتصارًا صعبًا على حساب أودينيزي بهدف مقابل لا شيء مساء السبت الماضي، ليعزز صدارته للدوري الإيطالي مستفيدًا من تعادل يوفنتوس عصر اليوم أمام فيورنتينا.

وفي المؤتمر الصحفي قال كونتي إنه يعرف دوري أبطال أوروبا جيدًا وشارك فيها كلاعب وكمدرب، وحقق لقبها كلاعب من قبل ويطمح في تكرار الأمر نفسه كمدرب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وأضاف: "أعلم طموحات الجماهير هنا بخصوص دوري أبطال اوروبا، لم يفوزوا في هذه البطولة منذ 9 سنوات، ومشاركة إنتر في السنوات الماضية كانت محدودة ولم تحقق المطلوب"

وتابع: "تركيزنا منصب على مباراة الغد فقط، برشلونة ودورتموند خصمان أقوياء وبالطبع سنعطيهما كامل الاهتمام حين نواجههما، ولكن في الوقت الحالي نحن سنلاقي سلافيا براها وعلينا احترامه كخصم"

وحول المنافسة على اللقب قال كونتي: "إنه طريق طويل أمامنا ولا زال الحديث مبكرًا عن اسم المرشح للقب، سنلعب كل مباراة على حدى ونقدم ما نمتلك في كل مواجهة وتحدٍ ندخله"

وأردف: "نريد أن نجعل جماهيرنا فخورين وأن نلعب كرة القدم التي تثير اهتمامهم والتي يمكنهم من خلالها تحديد هويتهم. تحديد الأهداف أمر صعب، سنرى ما سيحدث بعد ذلك. الشيء المهم هو عدم الشعور بالأسف والاطمئنان إلى أن كل شخص قدم 110% مما يمتلك"

وحول بداية الفريق الرائعة في الدوري قال: "بعدما حققنا الهدف ببداية إيجابية على مستوى الكالتشيو، نتطلع لتكرار الأمر ذاته في دوري أبطال أوروبا، هذا ما نفكر فيه فقط"

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يذكر أن إنتر قد حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة التي خاضها في الدوري الإيطالي مما قاده إلى صدارة الترتيب مستفيدًا من تعثر يوفنتوس اليوم على أرض أرتيميو فرانكي وتعادله أمام فيورنتينا.