كونتي: تفوقت على جوارديولا وكلوب وإريكسن ليس زيدان

كونتي أكد على استعداد فريقه لمباراة أودينيزي

أعرب أنطونيو كونتي مدرب إنتر الإيطالي، أن فريقه سعيد بعد الوصول لنصف نهائي كأس إيطاليا ومستعد للغاية لمواجهة أودينيزي في الدوري يوم الأحد.

إنتر يستعد يوم غد لمواجهة فريق أودينيزي في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، آملاً في مواصلة ملاحقة المتصدر يوفنتوس.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أنا راض كل الرضا عن ما فعلناه في سوق الانتقالات الشتوية لقد خرج اثنين من لاعبينا على سبيل الإعارة وهنا نحن لدينا اثنين أخرين بدلاً منهما".

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وعن التعاقد مع إريكسن أكد أنه يمر بحالة جيدة بالرغم من عدم لعبه مباريات كثيرة رفقة توتنهام قبل الانتقال إلينا، سيخوض تدريبه الرابع وسيبدأ يوماً بعد يوم في الدخول في أجواء الفريق هذا أمر رائع للجميع.

وأردف: "زيدان وإريكسن يتشابهان؟!، بكل تأكيد هنالك اختلاف بين الاثنين، الدنماركي لديه جودة في رؤية الملعب والتمرير، ولكن زيدان كان له خصائص أخرى".

وأكد كونتي: "عندما كنت مدرباً لتشيلسي نجحت في عامي الأول بالفوز في بطولتين وهذا أمر صعب انظروا إلى كلوب لم يفز بأي بطولة محلية حتى الآن وجوارديولا لم يفز بشيء في أول مواسمه، الأمر صعب ولكن عليك العمل بكامل التركيز".

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وتابع: "واحد من سانشيز وإسبوزيتو سيتولى قيادة الهجوم أمام لأن الفريق في حاجة إليهم الآن في الوقت الحالي، والوقت سيثبت مدى جاهزية الفريق لمباريات الدوري والدوري الأوروبي ونتمنى أن نحصل على لقب الدوري".

كونتي أعلن أن لاعب الفريق بروزوفيتش تدرب معنا وسنأخذه معنا إلى معسكر المباراة وسنقيم الوضع نظراً لأن المباراة ستكون صعبة للغاية علينا أن ننتظر مباراة صعبة للغاية أمام أودينيزي الذي عانينا أمامه في الدور الأول.

واختتم: "لا أحب الحديث عن الفرق الأخرى منذ اليوم الأول لي هنا في إيطاليا أرفض الحديث عن يوفنتوس ولاتسيو لا يجب سوى النظر والحديث عن أنفسنا علينا الاجتهاد في هذا الأمر".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع 3 نقاط أقل من المتصدر يوفنتوس.