كونتي بعد رباعية ليتشي: انتظروا ديناميت الإنتر ولهذا تعاقدنا مع لوكاكو

كونتي يعترف بعدم حاجته لإيكاردي

أطلق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي العنان لنفسه، بعد البداية الموفقة بقيادة الإنتر لقهر ليتشي برباعية نظيفة في اللقاء الختامي لمواجهات الأسبوع للدوري الإيطالي.

وبعد الفوز العريض، قال لشبكة DAZN "بدأنا بالصرامة المناسبة واحترامنا للطريقة التي نريد اللعب بها، مع ذلك طلبت من اللاعبين زيادة النسق بعدما تقدمنا بهدفين نظيفين، أردت أن نبقى في المباراة ونحافظ على تركيزنا وألا ننخدع بالنتيجة أو نفكر أن الأمور قد حُسمت".

وأضاف "بعد هذه المقدمة، أستطيع القول إننا قدمنا مباراة جيدة والجميع رأى ذلك على أرض الملعب، والنتيجة تعتبر ممتازة لأن ليتشي من الفرق الجيدة، وهناك دائمًا تهديد للتعثر أمامهم".

وتابع "نحن لم نكن نريد خطورة لنا أو للجماهير، الآن علينا التفكير في الخطوات الأخرى التي ينبغي علينا اتخاذها، مثل التحسن والحفاظ على تركيزنا، لكن بوجه عام أشعر براحة مع هؤلاء الرجال".

وعن الوافد الجديد روميلو لوكاكو ونجاحه في تسجيل أول أهدافه مع الأفاعي، قال "بدأ معنا بأفضل طريقة ممكنة، لعب بتواضع كبير، إنه وحش لطيف، دائمًا تجد الابتسامة على وجهه، وتشعر وكأنه دائمًا وأبدًا على أتم الاستعداد للعمل ومساعدة زملائه".

وأكمل حديثه عن الوحش البلجيكي "دعونا لا ننسى أننا أنفقنا 65 مليون يورو للاعتماد عليه 5 سنوات، لذا عندما يتحدث الناس عن الأموال الكبيرة لا يكون الأمر سهلاً (على اللاعب)، وأعتقد أنه أظهر الليلة لماذا كافحنا من أجل التوقيع معه".

كونتي يرسل إنذار شديد اللهجة لجميع الأندية الإيطالية 👊



إنتر ميلان يفوز برباعية نظيفة في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي ⚽️ pic.twitter.com/uAAFcpZIRt — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

في الوقت ذاته، أيد ما قاله المدير التنفيذي بيبي ماروتا في رده على واندا إيكاردي، التي زعمت في مقابلة تلفزيونية أنها اتفقت مع رئيس النادي على الإبقاء على المهاجم الأرجنتيني، قائلاً "أعتقد أنه (ماروتا) كان واضحًا، دعونا لا ننسى أننا أطلقنا سراح 3 من كبار اللاعبين هذا الصيف بيريسيتش، ناينجولان وإيكاردي في هذه الحالة (بعد ضم لوكاكو).

وختم بالرد على سؤال عما إذا كانت الرباعية وقود شرارة الإنتر معه، قائلاً "لا ينبغي أن تكون شرارة، يجب أن نكون مثل الديناميت، لذلك دعونا نواصل إطلاق النار ونستمر في العمل بجدية أكثر على طول الخط".