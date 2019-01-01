كونتي: الفوز مستحق.. ولوكاكو لديه أكثر من ذلك

كونتي سعيد لأجل جماهير النيراتزوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أنتونيو كونتي سعادته بفوز وصفه بالمستحق على حساب ميلان بهدفين دون رد في الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

وقال كونتي عقب المباراة:"لنبدأ بالقول أنها مباراة ديربي تملك طبيعة خاصة طوال الوقت، ليس من السهل توقع نتيجة تلك المباريات".

وأضاف:"لقد قدم اللاعبون مباراة جيدة على كافة الأصعدة، لقد عدنا من أداء سيئ في دوري أبطال أوروبا، ربما يكون هذا ما أثار حماسنا اليوم قبل الديربي".

وأوضح:"إنه فوز مستحق، أنا سعيد لأجل جماهيرنا، لأن الديربي دائماً ما يملك تلك القيمة".

وعن روميلو لوكاكو الذي امتدحه بعد المباراة قال:"يمكنه تقديم أكثر من ذلك، لقد أخبرته بهذا الأمر. إنه في سن 26 عاماً ووصل هنا بفضل إمكانياته، إذا عملنا معه بالشكل الأمثل سيصبح لا غنى عنه".

وتابع:"أنا سعيد ببدايتنا في الدوري الإيطالي، وليس في دوري الأبطال، ولكني أعتقد أن تلك الكبوة في دوري الأبطال يمكنها مساعدتنا على السير في الطريق الصحيح".

يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي بـ12 نقطة من 4 جولات، فيما تعادل بمباراته الأولى في دوري الأبطال مع سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله.