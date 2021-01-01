كونتي: الصدارة كانت هدفنا من فترة وجاهزون للديربي

ماذا قال كونتي بعدما ارتقى إنتر إلى صدارة السيري آ؟

قال المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي إنه يشعر بالسعادة للارتقاء إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤكدًا أنها كانت الهدف الذي يلاحقه هو ولاعبوه منذ فترة طويلة.

وارتقى إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بعد إزاحة جاره اللدود ميلان بعدما استغل سقوطه بالأمس أمام سبيزيا وفاز اليوم على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة أشاد كونتي بالعمل الرائع الذي قام به اللاعبون في مباراة اليوم مؤكدًا أنه ما زال هناك الكثير من العمل في الفترة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات.

وقال: "كان هذا هدفًا كنا نلاحقه لفترة طويلة، للوصول إلى قمة الجدول بذلنا الكثير من الجهد من أجل هذا الهدف الذي حققناه اليوم بعد مباراة ضد فريق قوي جدًا وشرس للغاية"

وأضاف: "أهنئ لاتسيو وسيموني إنزاجي، لأنهما قويان ومنظمان ولديهما جودة عالية، لقد خلقوا لنا العديد من الصعوبات في مباراة اليوم ولكننا قدمنا عملًا كبيرًا"

وتابع: "حقيقة أنهم يحققون نتائج إيجابية مؤخرًا انتهت من خلال ستة انتصارات متتالية فهذا أمر يظهر قوتهم والشراسة التي لديهم، لكنه في نفس الوقت يظهر قوتنا العقلية وقدرتنا على التعامل مع المواقف الصعبة"

وأردف: "أنا سعيد للاعبين وما حققوه، وهذا حتمًا يجب أن يكون نقطة انطلاق لنا وليس خط النهاية، نعلم أن المباراة التالية هي مباراة الديربي مع ميلان، ومن الواضح أن المضي قدمًا فيها سيكون أفضل بكثير".

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يذكر أن النيراتزوري افتك الصدارة من ميلان اليوم بفارق نقطة واحدة فقط، مما سيجعل مواجهة الديربي الأسبوع المقبلة حاسمة ومصيرية بشكل كبير في مصير المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.