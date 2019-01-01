الكأس الوطني الأمريكي

كونتي: إنتر يحتاج إلى الشدة

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كونتي يتحدث عن احتياجات إنتر بعد الخسارة أمام يوفنتوس بركلات الترجيح

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر إن النيراتزوري يحتاج إلى الشدة والعمل الجاد في الفترة التحضيرية وما بعدها.

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وخسر إنتر أمام يوفنتوس بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله في كأس الأبطال الودية.

وعقب المباراة، قال أنطونيو كونتي إن الفريق يحتاج إلى مزيد من العمل الجاد والشدة في التعامل مع ما هو قادم.

وأضاف: "نشعر بالتحسن على أصعدة كثيرة وهذا هو المهم، المباريات التحضيرية تكون من أجل التجربة فقط"

وتابع: "الإدارة تعرف شؤونها أكثر من أي شخص آخر، ننتظر فقط أن تأتي التعاقدات التي نريدها حتى نستطيع العمل بالشكل المطلوب"

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يذكر أن جيوسيبي ماروتا كان قد تحدث منذ يومين عم ضرورة أن يتحلى كونتي بالصبر وسيحصل على كل ما أراد.

 

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