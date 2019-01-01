كونتي: إنتر متعب ولوكاكو ليس جاهزاً

انتصار ودي لإنتر على فالنسيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أنطنيو كونتي، مدرب إنتر، بالعرض الذي قدمه لاعبو فريقه في الانتصار الودي على فالنسيا رغم الإجهاد على حد تعبيره.

وتعادل إنتر وفالنسيا بهدف لكل جانب في الأوقات الأصلية، ثم انتصر الفريق الإيطالي بركلات الترجيح على مضيفه الإسباني.

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وقال كونتي لقناة "إنتر": "مباراة صعبة أمام خصم فاز بكأس الملك أمام برشلونة ومدربه ثابت في مركزه لفترة، أعجبني رغبة الانتصار وعدم الخسارة لدي اللاعبين".

وأكمل: "هذا أمر مهم ذهنياً، يمكننا التحسن، وهذا ما قلته لهم ونعمل عليه، نعمل على التحسن بدنياً وتكتيكياً، نحتاج للبنزين لأن الفريق مجهد من العمل، ولكن اليوم خطوة للأمام".

وواصل الإيطالي: "لاوتارو يشارك للمرة الأولى معنا بعد تدربه قليلاً، كما أنها المرة الأولى له مع بوليتانو، لوكاكو إضافة مميزة ولكن يحتاج للوقت للدخول في نظام الفريق وسيكون إضافة كبرى".

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وضم إنتر لوكاكو من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو بعد مفاوضات طوال الصيف.