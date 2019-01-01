كونتي يفسر غضبه من إدارة إنتر بعد خسارة دورتموند

إنتر يمر بأزمة إصابات

أكد أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أن تصريحاته بعد الخسارة من بوروسيا دورتموند الغرض منها مصلحة الفريق وإصلاح الأخطاء من أجل إكمال عملية التطور.

وهاجم كونتي إدارة إنتر، واتهمها بسوء التخطيط للموسم وعدم تدعيم الفريق بشكل كافي بعد الخسارة 3-2 أمام الفريق الألماني الثلاثاء الماضي.

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وقال كونتي في حديثه بالمؤتمر الخاص بلقاء هيلاس فيرونا: "أنتم ترون الأمر غضباً، ولكن بالنسبة لي هو نقد بناء من أجل البحث عن أسباب الخطأ وتصحيحها".

وأضاف: "لا يوجد مشاكل مع الإدارة، وأنا أؤمن بتشكيلتي الحالية، واختيارات سوق الانتقالات الأخيرة تمت كلها بالتعاون مع الإدارة".

واستمر الإيطالي: "أعرف لماذا خسرنا الآن في الشوط الثاني من المباراة، ولكن أثناء مجرياتها كان يجب الحديث عن أشياء أخرى، يجب أن نستمر في تقديم ما قدمناه بالشوط الأول وقوة الخصم".

وأردف: "أريد رؤية إذا كان هذا الفريق سيأخذ خطوة للأمام على الصعيد الذهني ويصبح أفضل في مواجهة العواصف".

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وعن الإصابات: "سينسي يتعافى من إصابة عضلية وسنقيم حالته غداً، الآن لا نملك حلولاً هجومية عدة، قد نستعين بفيرجاني وفونسيكا من الشباب، لا ننسى أن تلك مجموعة شابة بعد وتحتاج للنمو".

وواصل: "دامبروسيو مقاتل ولكن يعاني من كسر وتعافيه يأخذ وقتاً وبعد العطلة سيكون متاحاً، مباراة فيرونا ليست سهلة وأمام خصم يجري ويضغط ويتطور كل أسبوع".

وختم: "جئت هنا لتغيير الموتور كما يقولون، وبالنظر للصعوبات التي أواجهها يجب الإشادة بالعمل الذي قام به سباليتي، نريد أن نكون الأفضل، وأمامنا عدة فرق، ليس فقط يوفنتوس، الوضع صعب، ولذا أطلب من الجميع تقديم الكثير".

ويحل فيرونا ضيفاً على إنتر مساء السبت في ميلانو ضمن مجريات الجولة الثانية عشر من السيري آ.