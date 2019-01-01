بعد غضب كونتي - إنتر يحدد أهداف ميركاتو يناير

تدعيمات منتظرة للنيراتزوري

أشارت تقارير صحفية في إيطاليا إلى تحرك إنتر نحو عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف في انتقالات يناير بعد تصريحات مدربه أنطونيو كونتي الغاضبة.

كونتي هاجم إدارة فريقه بسبب ضعف قائمة الفريق وتأثرها بالإصابات الأخيرة، وطالب بتدعيمات لصفوفه من أجل الاستمرار في المنافسة محلياً وأوروبياً.

أنطونيو كونتي - وعادت حليمة لعادتها القديمة

وقالت "لاجازيتا" إن الهدف الرئيسي يبقى متوسط ميدان برشلونة أرتورو فيدال الذي يطلبه كونتي، ولكن الإدارة لا تريد التعاقد معه بشكل دائم وتفضل الإعارة، وهو ما يرفضه برشلونة.

وأفاد التقرير أن البديل هو ديان كولوسفسكي، لاعب بارما الشاب المتألق، كما تحدثت "كوريري" عن ترشيح خافيير زانيتي، نائب إدارة النادي، لمواطنه الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي.

ماروتا يعلق على اهتمام إنتر بضم أرتورو فيدال من برشلونة

وجدد دي بول عقده مؤخراً مع فريقه، وبحسب التقرير، يريد أودينيزي 30-35 مليون يورو لبيع نجمه ومتوسط ميدانه الشاب.

وعلى صعيد الهجوم، أوضحت "لاجازيتا" أن أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي يبقى حلاً بارزاً، بينما أفادت "كوريري" أن إنتر قد يتحرك نحو مهاجم جنوى كريستيان كوامي.

ويلعب إنتر مساء السبت المقبل مع هيلاس فيرونا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.