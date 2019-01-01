كونتي يقرر مصير بيريشيتش في إنتر

الكرواتي يلعب خارج مركزه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، طلب الاستغناء عن لاعب الفريق الكرواتي إيفان بيريشيتش.

ووجه كونتي انتقادات حادة للجناح الكرواتي بعد مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الودية، وقال إنه لا يصلح لدور الظهير الجناح، ولا يتأقلم مع احتياجات الفريق ويمكنه اللعب كمهاجم فقط.

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وأوضحت "كوريري" أن كونتي وضع اللاعب على قائمة المغادرين حال وصول عروض له في ظل عدم ملائمته لخطة 3-5-2 التي يتبعها الفريق.

وأكدت تقارير أخرى أن وكلاء اللاعب غاضبون من تصريحات كونتي وبدأوا في البحث عن عروض له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدثت التقارير عن أن البدلاء المطروحين حال مغادرة بيريشيتش وزميله دالبرت على الجهة اليسرى هم دارميان، لاعب مانشستر يونايتد، وإيمرسون بالمييري من تشيلسي، وأليكساندر كولاروف، مدافع روما.

وكان إنتر قد خسر بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد مساء السبت في اللقاء الودي الذي جمع الطرفين بسنغفورة.