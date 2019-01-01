كونتي: كفى حديثاً عن إيكاردي وميركاتو إنتر انتهى ولكن

كونتي يتحدث قبل لقاء كالياري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعطى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، تحديثاً عن حالة لاعبيه أليكسيس سانشيز وماورو إيكاردي، كما أوضح طبيعة علاقته مع رادجا ناينجولان، لاعب كالياري الحالي.

وازداد الوضع بين إنتر وإيكاردي تعقيداً بعدما قرر الأخير مقاضاة ناديه وطلب تعويض بسبب إبعاده عن المشاركة في التدريبات واللقاءات التحضيرية.

وبدأ كونتي المؤتمر بالحديث عن خصم الغد: "ملعب وفريق صعب سيحاول التعويض بعد الخسارة في البداية، يجب أن نحضر جيداً للقاء صعب".

وواصل: "سانشيز سيكون حاضراً، هو لاعب مهم على صعيد التسجيل والتمريرات الحاسمة، مر بموسمين صعبين في يونايتد، أتمنى أن يتعافى سريعاً".

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وأضاف كونتي: "باريلا هو الآخر بدأ يندمج، بعد العطلة تعود دوري الأبطال وسيكون هناك مباريات أكثر ووقتها لن يكون هناك مجال للخطأ، جودين تعافى وكذلك دي فراي، سنرى".

وكشف كونتي عن علاقته مع رادجا ناينجولان: "يحظى بكل احترامي، أردت التعاقد معه في عامي الأول مع تشيلسي، ولكن عندما وصلت هنا كان تم اتخاذ القرارات، سأسلم عليه بحرارة".

وعن ماورو إيكاردي: "كل ما تم فيما يخص هذا الأمر تم بشكل صحيح، الأمر مستمر منذ ثمانية شهور، نحن مركزون على الفريق، وأتعجب أن التركيز على الآخرين الذين لا يلعبون".

وعن سوق الانتقالات: "أوضحنا عبر ماروتا أن إنتر أنهى سوق الانتقالات، لا أعتقد بوليتانو سيغادر، ولكن لا يزال هناك وقت حتى النهاية، لو رحل أحد يجب تعويضه"

وختم: "الميركاتو يقام عبر الأعين الخبيرة، أتينا بلاعبين من ساسولو، كالياري وهرتا، وأيضاً لوكاكو، سانشيز، وجودين، أنا سعيد بما قدمنا، لاوتارو يمكن يتطور أكثر ويلعب كرأس حربة أساسي أو ثاني".

ويحل إنتر ضيفاً على كالياري مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.