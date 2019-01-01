كونبيمول يحدد موعد لقاءي ريكوبا سود أمريكانا 2019

مواجهة السوبر المنتظرة بين أبطال أمريكا الجنوبية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حدد اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية، كونبيمول، مواعيد مباراتي مباراة ريكوبا سود أمريكانا 2019 والتي تعادل مباراة السوبر الأوروبي.

وتقام البطولة العام الحالي، بين ريفر بليت الأرجنتيني بطل ريفر بليت الأرجنتيني، أمام أتلتيكو باراناينسي البرازيلي بطل كوبا سود أمريكانا 2018.

وكان ريفر بليت قد حقق الفوز على غريمه التقليدي، بوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس، بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-3، حيث أقيم لقاء الإياب من النهائي الذي عُرف بنهائي القرن، في ملعب سانتياجو بيرنابيو بإسبانيا.

بينما حقق الفريق البرازيلي أول ألقابه القارية بالفوز بفضل ركلات الترجيح على أتلتيكو جونيور الكولومبي، بعدما تعادلا 2-2 في مجموع اللقاءين.

وستقام مباراة الذهاب، في البرازيل يوم الثاني والعشرين من مايو، بينما سيكون العودة على أرضية ملعب مونيمنتال معلق ريفر بليت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

📌🏆 ¡Confirmadas las fechas de la CONMEBOL Recopa!



🇦🇷⚽🇧🇷 @CARPoficial y @AthleticoPR jugarán la ida en Brasil y se definirá en Argentina. pic.twitter.com/EQQcDvpwPx — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) January 24, 2019

ويعد جريميو البرازيلي، آخر بطل متوج بالمسابقة بعد الفوز على أندبندينتي العام الماضي.

ويتربع بوكا جونيورز على قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، آخرها 2008.

في حين يسعى ريفر بليت للفوز بلقب ثالث في تاريخه بعد الفوز بلقب نسختي 2015، 2016.