كوميديا سعودية – "صرخة" دفعت الجماهير للهروب من المدرجات إلى ملعب المباراة

صرخة أثارت الرعب بين جميع المتواجدين في المدرجات ليندفعون إلى ملعب المباراة.

منذ أن بدأ الدوري السعودي، ودائمًا ما يشهد موافق وأحداث مثيرة وطريفة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة، وأيضًا الابتعاد عن الهبوط إلى الدرجات الأدنى.

ونعود سويًا إلى الدوري السعودي موسم 1980-1981، في المباراة التي جمعت بين النصر والجبلين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وهي المباراة التي أقيمت عصرًا، والتي شهدت حضورًا جماهيرًا كبيرًا.

وخلال سير المباراة، تفاجئ اللاعبين باندفاع الجماهير المتواجدين في مدرجات الدرجة الثانية إلى أرض الملعب، وسط ذهول اللاعبين والحكم.

المزيد من الفرق

وعندما استفسر المتواجدين في الملعب عن سبب هذا الاندفاع المفاجئ، رد بعض الجماهير، بأن أحد أعمدة الأضواء الكاشفة، سيسقط على المدرج.

تقارير: الهلال يقترب من ضم البرازيلي جونيور

وبعد تقصي عن السبب وراء هذا الاعتقاد، تبين أن أحد المشجعين المتواجدين في المدرجات، قام بالصراخ بشكل مفاجئ، بأن عمور الأضواء الكاشفة، سيسقط على المدرجات.

ولكن السبب وراء صراخه كان كوميديًا للغاية، وهو أنه شاهد "سحابة" تمر فوق الملعب، وتخيل إليه أن عمود الأضواء في طريقه للسقوط، وهو ما دفعه للصراخ قائلًا: "العمود سيسقط علينا"، مما أثار الرعب بين جميع الجماهير المتواجدة، والتي تدافعت بقوة إلى أرض الملعب.

وعلى إثر هذه الواقعة، توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا، لتعود الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، وتُستأنف المباراة.