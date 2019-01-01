كومباني يدعم لامبارد مع اقترابه من تدريب تشيلسي

مدافع مانشستر سيتي سابقًا فينسينت كومباني يدعم مدرب تشيلسي المنتظر فرانك لامبارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تنبأ المدافع البلجيكي السابق لمانشستر سيتي فينسينت كومباني بالنجاح لأسطورة كرة القدم الإنجليزية فرانك لامبارد الذي اقترب من تدريب تشيلسي.

وكان كومباني قد لعب بجوار فرانك لامبارد لفترة قصيرة حينما انضم لامبارد إلى مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

وحول ذلك، أشاد كومباني باختيار فرانك لامبارد كمدرب لتشيلسي، مؤكدًا أنه يمتلك جميع المقومات للنجاح في هذه الخطوة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لامبارد يمتلك سجلًا تاريخيًا كلاعب وانطلاقة واعدة كمدرب، هو خيار مثالي لفريق يعتبر هو أيقونته التاريخية"

وتابع: "هو شخص عظيم، لقد كان أكبر مني سنًا عندما انضم إلى مانشستر سيتي، وأدهشتني الاحترافية التي يمتلكها، لقد تعلمت منه الكثير في هذه الفترة القصيرة"

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يذكر أن أغلب المصادر الصحفية في إنجلترا قد أعلنت أن تشيلسي استقر بالفعل على أن يتولى فرانك لامبارد مهمة تدريبه خلفًا لماوريسيو ساري.