كومباني: لم أكن أريد مشاركة كاباييرو!

قائد فريق مانشستر سيتي فينسينت كومباني سعيد بتتويجه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي على صعوبة الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بعد الظفر باللقب عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وقال المدافع البلجيكي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "الجميع يستحق هذا التتويج، من اللاعبين الشباب الذين بدأوا البطولة وكل من شارك في هذا الإنجاز، كنت دائمًا جاهزًا للمشاركة، وأنا سعيد بتحقيقي للألقاب مع هذا النادي الرائع".

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وتابع قائد السيتزن حديثه وقال: "أعرف قدرة ويلي كابايرو الرائعة في التصدي لركلات الترجيح، لم أكن أريد مشاركته، وهذا ما حدث في النهاية".

يذكر أن المباراة شهدت واقعة غريبة قبل نهايتها بدقائق، عندما رفض الحارس الإسباني كيبا استبداله بحارس تشيلسي الآخر ويلي كابايرو، مما أشعل غضب مدرب البلوز ماوريسيو ساري.