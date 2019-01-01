كومباني: رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي سيكون أمراً مثيراً للسخرية

نصيحة من قائد مانشستر سيتي السابق لإدارة الفريق

يرى فينسنت كومباني، لاعب مانشستر سيتي السابق، أن بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل حالياً، مشيراً إلى أن أي تصريحات حول رحيله مثيرة للسخرية.

وينتهي عقد جوارديولا، مع سيتي في صيف 2021، ولكنه لم يدخل في مفاوضات تمديد العقد حتى الآن.

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وعند سؤال المدافع البلجيكي، إذا حلمه تدريب سيتي، قال كومباني: "أنا لا أفكر في ذلك حالياً".

وواصل: "إذا كنت في منصب لاتخاذ القرار في مانشستر سيتي، سأفعل كل ما في وسعي للحفاظ على جوارديولا لأطول فترة ممكنة، إن حقاً الأفضل".

وتابع: "القول بأن أحدهم سيأتي للفريق قريباً ويدربه، يعد امراً مثيراً للسخرية".

وشارك صاحب الـ 33 عاماً، مع مانشستر سيتي في 360 مباراة خلال 11 عاماً، آخرها كان الموسم الماضي قبل أن يرحل إلى اندرلخت البلجيكي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.