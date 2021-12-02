"كومبارسات وبصمجية" .. هجوم على إدارة الاتحاد بسبب سعود

يواصل الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي هجومه على إدارة نادي الاتحاد السعودي، بسبب ملف التجديد لسعود عبد الحميد؛ الظهير الأيمن للفريق.

الحائلي رفض التجديد لسعود نهائيًا:

في الرابع من نوفمبر الماضي، خرج أنمار الحائلي؛ رئيس العميد، معلنًا صراحةً رفضه النهائي تجديد عقد سعود، في ظل رفض وكيله فهد باقديم في الرد على اتصالات النادي.

وأكد الحائلي وقتها أن القرار صادر منه شخصيًا، ولا رجعه فيه، مؤكدًا: "من لا يريد الاتحاد، لا نريده".

لكن بعدها بساعات قليلة، خرج وكيل اللاعب ونفى تمامًا عدم رده على اتصالات مسؤولي النادي، مؤكدًا أنه على تواصل دائم معهم، لكنه لم يتواصل مع الحائلي، معلنًا تمسك اللاعب بالاستمرار في النادي. (طالع التفاصيل)



وبعدها بأيام، أكد حامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالنادي الجداوي، أن سعود يريد البقاء، وما يعطل إتمام التوقيع هو فقط انتظار إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفه من سقف الرواتب. (طالع التفاصيل)

لكن في اليومين الماضيين ازدادت الأمور اشتعالًا، بعدما خرج وكيل اللاعب متهمًا إدارة النادي بعدم الاحترافية، في ظل إصرار الحائلي على عدم التجديد له. (طالع التفاصيل)

"كومبارسات وبلطجية"

مالي كما رفض مطالب البعض للاعب بتوجيه اعتذار لإدارة النادي، من أجل الموافقة على تجديد عقده (طالع التفاصيل)، يهاجم حاليًا أعضاء مجلس الإدارة لتأييدهم موقف الحائلي.

وكتب مالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انقضى أسبوع على القرار الفردي والتأكيد عليه، ولم يخرج أي عضو مجلس إدارة حتى الآن ليعلن رفضه أو عدم قبول الإجراء التسلطي أو حتى مجرد التحفظ عليه".

وأضاف: "هل يعني ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة (موافقون) على ما حدث أو أنهم مجرد (كومبارس) ويتحولون إلى "بصمجية) عمال على بطال".



انقضى اسبوع على القرار الفردي والتأكيد عليه ولم يخرج اي عضو #مجلس_الإدارة حتى الآن ليعلن رفضه اوعدم قبول الإجراء التسلطي او حتى مجرد التحفظ عليه

هل يعني ذلك أن أعضاء مجلس الإدارة (موافقون)على ما حدث او أنهم مجرد (كومبارس) ويتحولون إلى (بصمجية) عمال على بطال#الجمهور_واسطة_سعود — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) December 2, 2021

سعود في كأس العرب:

حاليًا يتواجد ظهير العميد في قطر رفقة منتخب السعودية، للمشاركة في كأس العرب 2021.

وتلقى الأخضر الذي يحمل شارته سعود في هذه البطولة، الهزيمة أمس الأربعاء، أمام الأردن، بهدف نظيف.

وتحتل السعودية حاليًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة، خلف المغرب والأردن، إذ جمع كل منهما ثلاث نقاط من الجولة الأولى.

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