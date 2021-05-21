كومان يلمح بإقالته من برشلونة : الإدارة لم تحترمني!

مواجهة تحصيل حاصل أمام إيبار

خرج رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، بتلميحات تؤكد إمكانية رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

برشلونة يلعب غدًا، السبت أمام إيبار، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، والتي قد تكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها كومان على دكة الفريق.

ويأتي ذلك نظرًا للتكهنات المحيطة حول مستقبله، بعد خسارة لقب الليجا بسبب تدهور النتائج في الأسابيع الأخيرة.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي للقاء إيبار:"لا أعرف مصيري حتى الآن لأنني لم أتحدث مع الرئيس، سنتحدث بعد مباراة الغد، أريد الاستمرار والوفاء بعقدي".

وأضاف:"هناك أشياء يجب تغييرها وأشياء أخرى قمنا بتغييرها بالفعل، تحدثت مع راموس بلانيس وماتيو أليماني حول خطط الموسم القادم لكن الكلمة الأخيرة تظل متروكة للرئيس".

وتابع:"في الشهر الماضي كان يجب احترام المدرب واللاعبين بشكل أكبر، أفهم أن اللاعبين تأثروا بشكل واضح لأن بعض الأمور خرجت للصحافة وهم لا يستحقون هذه المعاملة".

وأما عن احترام الإدارة له:"في الجزء الأخير من الموسم لا، لأن لدي عقدًا، كان علينا التحدث عن المستقبل، أفهم أن هناك شكوكًا حول النتائج الأخيرة، لكني دائمًا كنت أظهر وجهي في كل مؤتمر صحفي وكنت المتحدث الوحيد باسم النادي".

وعن إمكانية رحيله:"نحن نحب برشلونة وأنا سعيد جدًا بقدومي لهذا النادي ولست نادمًا على العودة، لكن في النهاية الرئيس هو الذي يحدد الاتجاه الذي يسير فيه النادي، أنا لا أعرف ما سيحدث حتى الآن".

خسارة برشلونة 11 مباراة معه:"نعم أتحمل المسؤولية بكل تأكيد بسبب التغييرات التي أجريناها، منحنا الفرصة للعديد من اللاعبين، لا أعتقد أنني أفضل مدرب لهذا النادي لكنني بالطبع أرى نفسي قادرًا على قيادة هذا الفريق".

مصير ميسي:"أثبت مرة أخرى جودته هذا الموسم كشخص وكمحترف، أتمنى أن يبقى معنا لسنوات عديدة، لأن برشلونة مع ميسي له مستقبل أفضل من برشلونة من دون ميسي".

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وعن غيابه ضد إيبار:"ميسي ودي يونج وبيدري لعبوا عدد كبير من الدقائق، دي يونج حصل على راحة بالفعل، وميسي لديه كوبا أمريكا لذلك كان بحاجة للراحة ونفس الأمر بالنسبة لبيدري الذي نأمل أن يذهب إلى اليورو، نحن دائمًا نحاول حماية لاعبينا".

جدير بالذكر أن برشلونة الذي خرج تمامًا من سباق الليجا، ارتبط مؤخرًا بتعيين الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ كبديل لكومان.