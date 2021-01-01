كومان يكشف حقيقة خلافه مع نجوم برشلونة، ويوضح سبب الخسارة من غرناطة!

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يتحدث عن أخبار خلافاته مع نجوم برشلونة وسبب الخسارة الأخيرة من غرناطة.

أكد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة على صعوبة مواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره فالنسيا في الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، والذي تحدث خلاله كومان عن أنباء الخلافات داخل الفريق، والخسارة من غرناطة والعديد من الأمور الأخرى.

وقال كومان: "نتوقع أن تكون مواجهة فالنسيا صعبة للغاية، نحن نصنع الفرص في كل اللقاءات، لكن علينا أن نتحسن دفاعيًا، عندما نلعب بثلاثة مدافعين الأوضاع تكون أفضل".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين عقب الخسارة من غرناطة، كان هناك الكثير من الإحباط، لقد كانت فرصتنا المثالية للصدارة، لكن هذا يظهر أنه لا توجد مباراة سهلة، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا طوال الوقت".

وصرح عن الخلافات مع اللاعبين: "لا أعلم لماذا تلك الكلمات تقال، الجميع يريد الأفضل من أجل مصلحة برشلونة، اللاعبين كانوا هنا لسنوات طويلة، وحققوا الكثير من الأشياء، لن نتوتر الآن، ولا توجد مشاكل بيننا".

وأردف: "أنا المسؤول عن النتيجة دائمًا فأنا المدرب، لكن لو حققنا الفوز فيما هو قادم قد نحصل على البطولة، على الجميع أن يقدم أفضل ما لديه".

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وتطرق للحديث عن التدوير وحالة الفريق البدنية: حالتنا البدنية جيدة، كان يمكن أن نسجل الهدف الثاني ضد غرناطة ونقتل اللقاء وقتها كان الجميع سيشيد بنا، لكن هذا لا يهم، الأهم هو ما تبقى من مباريات".

وأنهى كلماته عن إيقافه: "كل ما قلته كان يا له من حكم وتم إيقافي لمدة مباراتين، أرى الأمر مبالغ فيه قليلًا وسنستأنف ذلك القرار، لكن بالغد سأكون في الملعب".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الـ 73 نقطة وريال مدريد الذي يملك 71 نقطة.