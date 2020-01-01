كومان يقود برشلونة لأسوأ بداية في الدوري الإسباني منذ 30 عامًا!

أرقام كارثية..

تتواصل الأرقام القياسية السلبية في مطاردة برشلونة ، وهذه المرة بعد الهزيمة المفاجئة على يد قادش بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري الإسباني .

الهزيمة جمدت رصيد البلاوجرانا عند النقطة 14 في المركز التاسع بعد خوضه لعشر مباريات، ليكون بذلك هو السجل الأسوأ على الإطلاق للنادي الكتالوني منذ 30 عامًا.

المرة الأخيرة التي حقق برشلونة فيها رصيدًا أقل من ذلك بعد عشر مباريات فقط كان منذ 32 عامًا، عندما حقق وقتها 13 نقطة في موسم 1987-88.

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ورغم البداية الجيدة لبرشلونة بالفوز على فياريال وسيلتا فيجو، إلا أن النتائج أخذت في التراجع إلى حد الهزيمة في 4 مباريات والتعادل في اثنين والفوز في 4 فقط.

هذه الأرقام الكارثية تزيد من الضغوطات على كاهل المدرب رونالد كومان، الذي لم يخف في تصريحاته بعد مباراة قادش أن الهزيمة كانت "نكسة" وخطوة للوراء .

الآن بات الفارق بين برشلونة والمتصدر أتلتيكو مدريد 12 نقطة، ويظل الروخيبلانكوس هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم على صعيد الليجا.

يذكر أن ريال مدريد رغم كثرة تعثراته هذا الموسم لكنه يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة ولا تزال الآمال أمامه بصورة أكبر للحفاظ على لقب الليجا.