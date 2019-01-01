كومان يعترف: شائعات برشلونة غير مريحة

كومان لا يفكر في برشلونة ولديه عقد مع هولندا إلى ما بعد اليورو

قال رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي إن ارتباطه المتكرر بتدريب برشلونة غير مريح بالنسبة له لأنه لا يخطط لذلك خلال الفترة الحالية.

وكان كومان قد تحدث من قبل حول هذا الأمر مؤكدًا أنه باقٍ على رأس القيادة الفنية لمنتخب هولندا حتى كأس الأمم الأوروبية المقبلة في صيف العام 2020.

ولكنه في هذه المرة لم يتحدث عن نهاية مسيرته مع منتخب هولندا مع نهاية اليورو، بل أكد أنه يمتلك عقدًا مع الطواحين حتى العام 2021 وحتى يأتي هذا الموعد لن يفكر في أي تجربة مستقبلية.

وقال كومان: "الحديث حول برشلونة في هذا الوقت لا يهمني، بل أن الارتباط المتكرر بيني وبينهم يزعجني نظرًا لأنني لا أفكر في هذا الأمر خلال الفترة الحالية"

وأضاف: "لقد غابت هولندا عن اليورو في نسخته الأخيرة وكذلك عن كأس العالم، لقد كان حدثُا مؤسفًا لكرة القدم الهولندية وما نخطط له في هذه المرحلة هو تجاوز ذلك"

وتابع: "لدي وظيفة حاليًا وليس من العدل والاحترافية الحديث عن وظيفة أخرى، يجب أن أتحدث دائمًا عن منتخب هولندا فقط لأنني المسؤول عنه"

برشلونة يجهز ألبا للمشاركة في الكلاسيكو

يذكر أن المنتخب الهولندي قد وقع في المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأوروبية رفقة كل من منتخبات أوكرانيا والنمسا وفائز المباراة الفاصلة في مجموعة التصفيات.