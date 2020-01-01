كومان يستبعد سواريز وفيدال من أول لقاءاته مع برشلونة

المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يستبعد الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال من مواجهة ناستيك دي تاراجونا.

كشف المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه الخاصة بمباراة ناستيك دي تاراجونا الودية مساء اليوم.

جاء هذا في بيان نشره النادي الكتالوني، وشهدت القائمة غياب الثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال، بالإضافة لصامويل أومتيتي مدافع الفريق.

القائمة شهدت وجود جميع ما تبقى من عناصر الفريق الأول، بالإضافة لبعض التدعيمات من فريق الرديف ريكي بوتش وميراندا وأليكس موريبا.

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وشهدت القائمة عودة فيليبي كوتينيو لأول مرة منذ إعارته لصفوف بايرن ميونخ في الموسم الماضي وحصوله على دوري أبطال أوروبا معهم بعد الفوز القياسي على برشلونة.

وكان كومان قد أبلغ الثلاثي لويس سواريز وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال أنهم خارج حساباته في الموسم الجديد، ويستعدون حاليًا لمغادرة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

ويغيب أيضًا اللاعب الشاب أنسو فاتي، والذي أعلن برشلونة مساء الأمس عن تعرضه للإصابة في بكدمة في الفخذ، ولم يحدد موعد عودته.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد والتي ستكون في الـ 27 من سبتمبر الجاري أمام نظيره فياريال بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.