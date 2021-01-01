كومان: يسألوني عن سواريز عندما يسجل فقط وكفاكم ضغوطًا على جريزمان!

المؤتمر الصحفي بدون مفاجآت تذكر..

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن ثقته الكبيرة في أنطوان جريزمان، إذ أكد على أنه يبذل قصارى جهده رغم الضغوطات الهائلة الملقاة على عاتقه، فيما رفض الحديث عن لويس سواريز، نجم أتلتيكو مدريد الحالي.

وكان سواريز قد جذب الأنظار إليه بعد ثنائيته في شباك إيبار، والتي أهدت الصدارة إلى الروخي بلانكوس بفارق 10 نقاط كاملة عن البرسا، لتبدأ الانتقادات في إطالة كومان والبرسا للتخلي عن النجم الأوروجوياني.

كومان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة أمام إلتشي بالجولة العشرين من الدوري الإسباني طلب من الصحافة ألا يسألوه عن سواريز مرة أخرى، وكذلك أن يخففوا الضغوطات من على جريزمان.

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المدرب الهولندي قال عن سواريز "لا أحب أن أجيب، إنهم يسألونني فقط عندما يسجل أهدافًا، إنه لاعب رائع ولكن هذا هو القرار الذي نتخذه في النادي، هذا كل شيء".

أما عن جريزمان، قال "ليس عليك أن تضغط عليه فهو يقاتل من أجل الفريق دومًا، في المباريات القليلة الماضية لعب بشكل جيد وساعد الفريق، لقد سجل هدفين في كأس السوبر".

وتابع "نحن بحاجة إلى الأهداف من اللاعبين الآخرين أيضًا، ليس علينا أن نركز فقط على جريزمان، لدينا أيضًا برايثوايت وترينكاو وديمبيلي، عليهم جميعًا اتخاذ خطوة إلى الأمام".

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برشلونة أهدر ركلتين جزاء في مباراة كورنيا بكأس الملك، وحول ذلك عقب كومان بقوله "إذا قمت بتحليل ركلات الجزاء، ستجد أننا أهدرنا سبعة من آخر 12، الرقم كثير جدًا بالتأكيد".

"نعلم أن رقم واحد هو ميسي، ولكن إذا لم يكن موجودًا فنحن بحاجة إلى أشخاص آخرين يسددون ركلات الجزاء، في الأيام الماضية تدربنا أكثر عليها، فهي وظيفة يمكن تطويرها، أهم شيء ألا تتردد."

وأتم "نعلم أن لدينا جدول زمني ضيق للغاية مع العديد من المباريات، ولقد لعبنا 120 دقيقة في آخر ثلاث مباريات وأخيرًا سنلعب بعد الظهر، سنظهر كفريق مليء بالحيوية وبعقلية قوية وسنحاول الفوز في المباراة".

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيغيب أيضًا عن مباراة إلتشي بسبب إيقافه لمباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تلقاها في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بيلباو.