كومان يدافع عن ميسي ويصف السوبر بالبطولة غير المهمة

سقوط جديد للبلوجرانا

علق مدرب برشلونة رونالد كومان على خسارة الفريق للقاء السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو في الأوقات الإضافية وتعرض قائده ليونيل ميسي للطرد.

وخسر البلوجرانا 3-2 أمام بيلباو في الأوقات الإضافية بعد أن قلب الأخير تأخره في النتيجة، في مباراة شهدت طرد ميسي في الأشواط الإضافية بسبب التعدي على الخصم.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

اقرأ أيضاً .. السوبر الإسباني | وماتت شخصية برشلونة!

المزيد من الفرق

وقال كومان للإعلام عقب اللقاء: "أتفهم ما قام به ميسي، لا أعرف كم مرة تمت عرقلته، من الطبيعة أن يرد الفعل عندما يحاولون إيقافه وهو يمر، يجب أن أشاهد اللقطة من جديد".

وأضاف: "ليو بعد سنوات في قمة الكرة يعرف جيداً إذا كان في حالته أم لا، تحدثنا وقال لي إنه في حالة تسمح له باللعب وأعطانا كل شيء".

وواصل الهولندي: "التحكيم؟ لا أريد التعليق، سأقول نفس الكلام وأعيد ما أقوله في كل مناسبة بخصوص هذا الأمر".

وأردف: "السوبر لم يكن ليكون هاماً كثيراً إذا فزنا به، ولذا ليس بالأمر الكبير أننا خسرناه أيضاً، نحن في الطريق الصحيح، ولكن ليس مقبولاً تلقي الأهداف هكذا، سجلوا في الدقيقة 45 وقبل النهاية بدقيقتين".

وختم: "لعبنا للفوز وقدمنا أموراً إيجابية عدة، يجب أن نكون أقوى دفاعياً ولا نترك الخصم يتحكم ويسدد بسهولة، أقوم بعملي بأقصى قوة ولكن اليوم لم يكن كافياً لأننا لم نفز، ولكن لم يكن سيئاً للغاية أيضاً".

بيلباو وبرشلونة شاركا في بطولة السوبر رغم عدم الفوز بأي بطولة، إذ ينتظر الباسكيون نهائي الكأس مع ريال سوسييداد، وحل البلوجرانا ثانياً في الليجا العام الفائت.