كومان يُحذّر: من الصعب عدم الخسارة مستقبلاً.. ولحسن الحظ ما زال ميسي معنا

مدرب برشلونة يُحذّر لاعبيه من التراخي في هذه المرحلة من الموسم

أشاد رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، بجهود فريقه أمام ويسكا إثر تحقيق الفوز برباعية لهدف في الجولة 27 من الدوري الاسباني في الكامب نو ليقترب البلاوجرانا أكثر من المتصدر اتلتيكو مدريد المبتعد لفارق 4 نقاط فقط.

لكن كومان حذّر أن هذه اللحظة الايجابية لن تدوم طويلاً، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هناك الكثير من المُباريات مُتبقية. من الصعب جدًا على أي فريق مواكبة ذلك. لقد كان رد فعلنا جيدًا على الرغم من النقاط التي خسرناها في البداية. لا يمكننا أن نخسر المزيد من النقاط لأننا فقدنا بالفعل الكثير".

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وتابع: "سيكون من الصعب للغاية عدم خسارة المزيد من المباريات. هناك العديد من الفرق التي ستجعلنا نعاني في قادم المُباريات إذ لا توجد أي مباراة سهلة وعندما لا تكون على ما يرام يمكنك خسارة نقاط في أي مباراة".

وعن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد فريقه إعترض كومان على عدم تدخل تقنية الفار للتأكد من اللقطة وإلغاء قرار الحكم الرئيسي، قائلاً: "لم تتدخل تقنية الفيديو ولو حصل لما كانت ستُحتسب ركلة الجزاء. لقد رأى الجميع أن منجويزا لم يلمس لاعب ويسكا. لا أفهم كيف يمكنك احتساب مثل هذه اللقطة"

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أما عما قدّمه ليونيل ميسي (هدفين وأسيست في مباراة عادل من خلالها رقم تشافي هرينانديز كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة)، قال كومان: "لا يمكن قول المزيد عن ليو. المستوى الذي لديه منذ سنوات عديدة وبالعديد من المباريات، لقد عادل تشافي وهو أهم لاعب في تاريخ برشلونة. لحسن الحظ لا يزال معنا".