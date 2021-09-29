كومان يجلب "العار" الأوروبي لبرشلونة.. أرقام هزلية يُسطرها الهولندي!

برشلونة سقط في خسارة مدوية أمام بنفيكا.

ما يحدث مع نادي برشلونة الإسباني لا يمكن وصفه سوى بالعار، الفريق الكتالوني سقط مساء الأربعاء أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة، وبعد مرور جولتين يتذيل ترتيب فرق المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بدون رصيد، والغريب أن النادي الكتالوني لم يسجل أي هدف، واهتزت شباكه ست مرات.

ويحتاج برشلونة إلى حصد النقاط الست القادمة في مباراتي دينامو كييف الأوكراني في الجولتين الثالثة والرابعة، إذا ما أراد إحياء حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.

رونالد كومان مدرب برشلونة خلال تصريحات ما بعد مباراة بنفيكا لام غياب النجاعة الهجومية على تلك الخسارة، مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأول طوال 70 دقيقة من زمن المباراة.

لكن أرقام المباراة تُظهر أن المدرب الهولندي ربما لم يكن يشاهد المباراة من الأساس، برشلونة سدد كرة واحدة فقط على المرمى طوال التسعين دقيقة، فيما سدد بنفيكا ست كرات على المرمى سجل منها ثلاثة أهداف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النادي الكتالوني، ورغم وصول نسبة استحواذه إلى 60% إلا أنه لم يسدد في المجمل سوى ثمان كرات فقط نحو مرمى بنفيكا.

بنفيكا تفوق على برشلونة بشكل كامل في كل الأرقام الخاصة بصناعة الفرص، والهجمات الضائعة، وحتى أن إحدى تسديدات لاعبيه ضربت العارضة.

ما حدث في مباراة بنفيكا، والخسارة أمام الفريق البرتغالي، جعلت برشلونة يسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

خمس مباريات دون فوز

مشكلة برشلونة جلية للغاية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة رونالد كومان، فالفريق الكتالوني لم يفز في آخر خمس مباريات في البطولة، ولم يسجل سوى هدفين وتلقت شباكه 14 هدفًا.

برشلونة اختتم منافسات دور المجموعات في النسخة الماضية بالخسارة على أرضه أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-0، وفي دور الستة عشر خسر ذهابًا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-1، وتعادل الفريقان إيابا بنتيجة 1-1.

وافتتح برشلونة دور المجموعات في النسخة الحالية بخسارتين، الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-0، وبنفس النتيجة سقط أمام بنفيكا.

5 - Barcelona's last five Champions League matches: 0 wins 1 draw 4 defeats 2 goals 14 goals conceded Trouble. pic.twitter.com/j0aGgqEJVv — OptaJoe (@OptaJoe) September 29, 2021

رقم سلبي تاريخي

الخسارة أمام بنفيكا جعلت برشلونة يسجل رقمًا تاريخيًا لكن سلبيًا في مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ برشلونة التي يفتتح فيها موسم دوري أبطال أوروبا بخسارتين متتاليتين.

2 - Barcelona have lost their first two matches in a UEFA European campaign for only the second time in their entire history, after their two defeats in UEFA Cup first round tie with FC Porto in 1972-73 and suffering elimination. Difficulty. pic.twitter.com/gFFZhmu8gI — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2021

لكن ذلك الرقم يأتي كتكرار لرقم آخر تم تسجيله في تاريخ برشلونة، حين خسر في الدور الأول من بطولة الدوري الأوروبي بمسماها القديم أمام بورتو البرتغالي ذهابًا وإيابًا، في موسم 1972-1973.

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