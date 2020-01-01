كومان يتمنى انضمام نيمار إلى برشلونة ويؤكد: لا فرصة لإضاعة المزيد من النقاط

ميسي من سيقرر مستقبله لا أحد غيره..

لم يخفِ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رغبته في أن يعود نيمار مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، معتبرًا أن الجمع بينه وبين ليونيل ميسي في فريق واحد من شأنه أن يُزيد من قيمة كتيبته بكل الأحوال.

وكان نيمار قد خرج للصحافة في الأيام الماضية وأعلن عن رغبته في لم الشمل مرة أخرى مع البرغوث، لتزداد شائعات عن إمكانية عودته لكامب نو الصيف المقبل، مع خروج أنباء أخرى عن إمكانية انتقال ميسي نفسه لباريس سان جيرمان.

كومان بدوره لا يكترث بالشائعات التي تتحدث عن مستقبل ميسي ويؤمن بأن الأرجنتيني سيتخذ قراره ولا أحد غيره في النهاية، كما تمنى أن يرى نيمار في فريقه خلال الفترة المقبلة.

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المدرب الهولندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة قادش قال "لا أحب الحديث عن الحالات الفردية ولكن كلاعب وكمدرب وكمشجع لبرشلونة، فأنت تريد أن ترى الأفضل في فريقك".

كما أضاف "إذا انتهى الأمر بكليهما معنا في الفريق (ميسي ونيمار)، فهذا سيكون أفضل كثيرًا بالطبع. بصفتك نادٍ، فأنت تحاول أن تحصل على أفضل اللاعبين هنا".

وتابع "نحن نعلم وضع ميسي، التعليقات من الخارج لا تهمني ولا يمكننا السيطرة عليها، أما إذا جاءت من النادي فهي لا تساعدنا وتكون مختلفة".

أما عن مباراة قادش فقال "في العادة سنستحوذ على الكرة كثيرًا ضد دفاع مثل دفاع قادش وعلينا التحلي بالصبر، إنهم يحققون نتائج جيدة ويجب علينا أن نركز لنظهر مستوانا ونحقق الثلاث نقاط".

وواصل "أتليتكو مدريد يفوز بمبارياته ويستقبل أهدافًا قليلة، الموسم لا يزال طويلًا لكن لا يمكننا أن نخسر المزيد من النقاط وحتى نهاية هذا العام علينا أن فوز بجميع المباريات".

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وبخصوص الإصابات، قال "أراوخو يمكنه اللعب، أومتيتي قريب أيضًا. برايثوايت يمكننا الاستفادة من ما يقدمه لنا في مركز المهاجم، يناير؟ من السابق لأوانه التحدث عن الأمر".

"لست قلقًا، الوضع صعب جدًا على جميع الأندية، أتمنى أن تعود كرة القدم بالجماهير مرة أخرى قريبًا. نتطلع لعودة الجماهير بالطبع، لكن الأمر يعتمد على الوباء ونحن لسنا أطباء لنكون على دراية بالأمر."

واختتم متحدثًا عن ديمبيلي وجريزمان "ديمبيلي تحسن جسديًا منذ بداية الموسم، وشيئًا فشيئًا يكتسب المزيد من الثقة، إنه سعيد ويمكنك أن تلاحظ ذلك، أنا سعيد أيضًا جدًا بأدائه ونحن نواصل العمل معه لتحسين الأمور".

"جريزمان لاعب رائع ويمكنه اللعب في العديد من المراكز، التغيير ليس فقط لأنه يلعب في مراكز مختلفة أو لأن برايثوايت يلعب، بل لسبب الثقة. لقد مرّ بلحظات صعبة لكنه عمل بقوة في التدريبات ونحن نرى نتيجة ذلك الآن."

الجدير بالذكر أن برشلونة قد فاز في مباراته الأخيرة على أوساسونا برباعية نظيفة جعلته يصل إلى النقطة 14 محتلًا المركز السابع بفارق نقطة عن قادش، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.