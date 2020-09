خلت قائمة برشلونة للمباراة الودية المرتقبة أمام جيرونا مساء الأربعاء من اسمي لويس سواريز وأرتورو فيدال، في إشارة إلى قرب مغادرتهما كامب نو بالأيام المقبلة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها رونالد كومان الثنائي اللاتيني، حيث سبق وأن استبعدهما أيضًا من المباراة الودية الأولى للبرسا الأسبوع الماضي أمام جيمانستيك تاراجونا والتي فاز بها النادي الكتالوني بثلاثية لهدف.

استبعاد سواريز يأتي على خلفية اقترابه من الانضمام إلى يوفنتوس، وإن كانت الأمور لا تسير حاليًا بهذه الإيجابية في ظل تعرقل إجراءات حصوله على جواز السفر الإيطالي والذي يُعد شرطًا أساسيًا ليُمثل البيانكونيري الموسم المقبل.

في الوقت نفسه فإن فيدال بات لا يشارك حتى في تدريبات برشلونة بانتظار الانضمام إلى إنتر، حيث انتشر فيديو له وهو يركض في شوارع كتالونيا رفقة مدربه البدني الخاص حتى لا يفقد لياقته.

الاتفاق بين إنتر وبرشلونة قائم بالفعل على قيمة انتقال الدولي التشيلي إلى سان سيرو، والاتفاق بين الإنتر واللاعب كذلك، الأمر برمته الآن يتوقف على بيع دييجو جودين ثم سيتم إعلان لم الشمل بين فيدال ومدربه أنطونيو كونتي على الفور.

وعلى صعيد متصل، لم ينضم الوافد الجديد ميراليم بيانيتش إلى قائمة مباراة جيرونا، وكذلك جان كلير توديبو الذي عاد لتوه من الإصابة وشارك في التدريبات بالأمس، عدا ذلك فالجميع متواجد بصورة طبيعية.

قائمة برشلونة:

