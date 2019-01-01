كومان يبشر مشجعي برشلونة بموعد خلافة فالفيردي

المدرب الهولندي يكشف عن الموعد المحتمل لخلافة فالفيردي في "كامب نو"

اعترف المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان، بشكل واضح وصريح، بأنه قد يتولى قيادة برشلونة بعد انتهاء مهمته مع الطواحين البرتقالية في يورو 2020.

واقترن اسم مدرب ساوثامبتون وإيفرتون السابق بالكتالان، بعد تخبط أوضاع الفريق مع المدرب إيرنستو فالفيردي، الذي فقد ثقة جُل المشجعين، ليس فقط لتذبذب النتائج من حين لآخر، بل لأسلوب اللعب الذي لا يتماشى الصورة التي رسمها البرسا لنفسه في السنوات الماضية، كأحد أمتع أندية العالم.

وتُجمع أغلب المصادر الإعلامية المحسوبة على بطل الليجا في آخر عامين، أن مدفعجي التسعينات يعتبر الأوفر حظًا لخلافة المدرب المنبوذ من قبل عشاق النادي، وذلك استنادًا للبند الخاص في عقده مع اتحاد الأراضي المنخفضة.

وبصم صاحب الشأن على صحة هذا التسريب، بتلميحات لوجود شرط جزائي في عقده مع الاتحاد الهولندي، يتيح له فرصة العودة إلى "كامب نو" كمدرب، لكن بعد غلق ملف اليورو.

وفي حديثه مع الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، أقر كومان للمرة الأولى بأن يتولى قيادة ناديه السابق في المستقبل غير البعيد، بقوله "ذهابي إلى برشلونة أمر محتمل، لكن هذا لن يحدث إلا بعد كأس أمم أوروبا 2020".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في الحديث عن تدريبي لبرشلونة في المستقبل أم لا، لأن الأمر يبدو غريبًا نوعًا ما، أن أتحدث عن إمكانية ذهابي إلى نادٍ وأنا الآن مدرب هولندا".

هل تٌفضل المدرسة القديمة من اللاعبين أم لاعبي المدرسة الحديثة من كرة القدم؟ 👀 pic.twitter.com/m5KvWMLk9S — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 13, 2019

ويعتبر كومان من أهم لاعبي برشلونة في فترة نهاية الثمانينات وحتى منتصف التسعينات، حيث دافع عن ألوان النادي في 264 مباراة على مدار ستة مواسم، خرج منها بـ10 بطولات، أبرزهم وأهمهم على الإطلاق دوري أبطال أوروبا، بفضل هدفه الخالد في مرمى سامبدوريا في نهائي "ويمبلي" القديم عام 1992.