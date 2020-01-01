كومان يأبى استسلام برشلونة ويسعى للمنافسة على البطولات هذا الموسم

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يرفض الاستسلام رغم كثرة التعثرات في الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يرفض أن يستسلم في تنافسه على الألقاب هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدرب الهولندي مؤمن بقدرة الفريق على تحقيق الألقاب في الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن كومان يرى أن الفريق يسير بشكل جيد، وأنه سيكون أفضل عندما يحين الوقت الحقيقي للمنافسة.

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ويؤمن كومان أن الفريق لو استطاع أن يحقق 15 نقطة في الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة قبل كأس السوبر، فسيكون ضمن المنافسين على اللقب بنهاية الموسم.

وفي الوقت نفسه يفهم كومان أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية وأن تراجع النتائج يعد طبيعيًا في ظل كل التغييرات التي تحدث.

وكان برشلونة قد تعثر في اللقاء الماضي ضد فالنسيا بالتعادل بهدفين لكل فريق في المواجهة التي أقيمت على كامب نو.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعدما خاض 13 مباراة.