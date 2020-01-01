كومان وموراتا ومودريتش مرشحون لأفضل لاعب وهدف في دوري الأبطال

ترشيحات الاتحاد الأوروبي للاعب وهدف الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة قصيرة للاعب الجولة وهدف الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الجولة الأولى من دوري الأبطال إثارة كبيرة وتألق مفاجئ من عدد من اللاعبين وكذلك نتائج مفاجئة للفرق الكبرى.

وفيما يخص لاعب الجولة، رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر الموقع الرسمي له 4 أسماء ممن تألقوا بالجولة الأولى.

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وسينافس كل من أنخلينو لاعب لايبزيج وتيتي نجم شاختار وكومان نجم بايرن ميونخ وألفارو موراتا نجم يوفنتوس على لقب لاعب الجولة.

بينما سينافس لوكا مودريتش بهدفه في شاختار وأليخاندرو جوميز بهدفه في ميتلاند وراميريز بهدفه في رين وتوليسو بهدفه في أتلتيكو مدريد على جائزة هدف الجولة.

وفتح اليويفا الباب للتصويت الجماهيري على أن يتم الاختيار في الأيام المقبلة، في نسخة تبدو ساخنة وتعد بالكثير من الإثارة في أعرق المنافسات الأوروبية.

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يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل لقب البطولة في نسختها الماضية بعدما تغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.