كومان: هدف التسريبات خبيث، ونحتاج لرئيس في برشلونة!

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يستنكر التسريبات حول عقد ميسي ويطلب بانتخابات رئاسة النادي.

أكد رونالد كومان أن التسريبات التي يتم نشرها هذه الأيام حول برشلونة وليونيل ميسي تهدف لأهداف سيئة في المقام الأول.

جاء هذا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لدور الـ 8 في كأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي يلعبها الفريق ضد غرناطة.

وقال كومان: "أعتقد أن الحديث عن راتب ميسي أمر سخيف، أظن أن ليونيل والفريق قاموا بالرد بشكل جيد على تلك الأحاديث، هناك دائمًا أعداء للنادي وهدف التسريبات يكون خبيثًا".

وأردف: "دائمًا سأحاول أن أحمي النادي واللاعبين، هذه الأمور تجعلنا أكثر وحدة،

وأضاف: "في برشلونة نحتاج لوجود رئيس، أمثال نادينا يجب أن يملك رئيسًا والكل يعرف الوضع المعقد الذي يمر به النادي".

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وأكمل عن أخبار تطور إصابة فاتي وبيكيه: "كل ما اهتم به هو عودتهما من الإصابة بأفضل حال ممكن، أتمنى العودة القريبة لهما لكن ذلك غير مضمون".

وأنهى بالحديث عن مواجهة غرناطة: "اللقاء سيكون غير ذلك الذي لعبناه في الدوري أمامهم، لأن لقاءات الكأس تختلف تمامًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد التغلب على رايو فاييكانو بهدفين مقابل هدف وحيد.