كومان: ميسي جلس على مقاعد البدلاء لهذا السبب ووجوده أساسيًا من المسلمات

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة يكشف بقاء ميسي على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد ريال بيتيس.

كشف رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن سبب تركه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء أمام نظيره ريال بيتيس في بداية المواجهة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اللقاء، وأكد خلالها أن ميسي شعر ببعض الألم بعد مباراة دينامو كييف الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان: "لقد تحدثنا بالأمس وأخبرني أنه أنهى لقاء دينامو كييف ببعض الألم، ولم يكن في أفضل حالة من أجل بداية المباراة لذلك تركته على مقاعد البدلاء في حال احتجنا وجوده".

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وأضاف: "لو أن ميسي في حالة جيدة سيكون أساسيًا طوال الوقت في برشلونة، اليوم فقط بدأ من مقاعد البدلاء بسبب الألم الذي عانى منه".

وأكمل عن أسباب تبديل أنسو فاتي: "لقد شعر ببعض الألم بين الشوطين ولم نكن نريد أن نخاطر به بأي شكل من الأشكال لذلك أخرجناه من الملعب".

وأردف: "أعلم أن الفريق لم يكن يقدم أفضل ما لديه لكننا نشعر أننا نقدم كل ما لدينا، وكنا سنغضب لو لم نكن نصنع الفرص، وأتمنى أن يستمر جريزمان في المحاولة".

وأنهى تصريحاته: "الفوز اليوم كان في غاية الأهمية بعد فشلنا في تحقيق أي انتصار في آخر أربعة لقاءات".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز برشلونة بخمسة أهداف لهدفين بعد أن كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله في غياب ليونيل ميسي.