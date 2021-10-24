كومان: لا يمكن لبرشلونة إهدار تلك الفرص وريال مدريد اعتمد على المرتدة!

رونالد كومان مدرب برشلونة منزعج من طريقة إهدار سيرجينيو ديست لكرة الهدف الأول ضد ريال مدريد.

أعرب رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن انزعاجه الكبير من الفرصة التي أهدرها لاعبه الأمريكي سيرجينيو ديست ضد ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان ونقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن مثل تلك الفرص يجب أن تسجل بسهولة أكبر، وتحدث عن جودة ريال مدريد الهجومية واعتمادهم على الهجمة المرتدة.

ما الذي قاله كومان عن نتيجة المباراة بين برشلونة وريال مدريد؟!

وقال كومان: "من الصعب دائمًا أن تفهم نتيجة مثل تلك، لقد قمنا بمحاولات للحصول على نتيجة مغايرة، بالأخص في الشوط الأول، وكان لدينا فرصة واضحة لنتقدم، وعلى العكس تأخرنا".

وأضاف: "الهجمة المرتدة لريال مدريد خطرة للغاية، والفريق لعب بشكل جيد للغاية، لكن تلك ليست النتيجة التي كنا نريدها".

ما الذي قاله كومان عن فرصة سيرجينيو ديست الضائعة ضد ريال مدريد؟

وأردف: "الأمر يصبح مختلفًا عندما تتقدم في النتيجة، وريال مدريد انتظر الهجمة المرتدة، ولا خلاف على جودتهم الهجومية، لذلك الأمور أصبحت معقدة".

وأكمل: "لا يزال أمامنا الكثير في الدوري الإسباني ولدينا مواجهة يوم الأربعاء، وعلينا أن نكون أكثر قوة وأن نسجل مثل تلك الفرص الواضحة".

واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد الفريق يشعر بالإحباط بسبب تلك النتيجة لكن سيكون علينا أن نحلل المباراة ونستمر في العمل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 20 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز التاسع بـ 15 نقطة.

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