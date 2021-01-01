كومان: لا يمكن أن نلوم لونجليه، وعلينا أن نخلق أجواء الريمونتادا

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يؤكد أن كليمون لونجليه لاعب الفريق الكتالوني لا يتحمل التعادل مع قادش وحده!

دافع رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن لاعبه كليمون لونجليه قلب دفاع الفريق الكتالوني بعد الخطأ الذي وقع فيه في مواجهة قادش الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريق إلتشي، وطالب خلالها فريقه بخلق أجواء تلائم الريمونتادا.

وقال كومان: "تحدثت مع لونجليه، في النهاية لا يمكن أن نلوم لاعب واحد على خسارة أي نقطة، نعم من الممكن أن يتحسن لكننا لم نحسم المباراة بالهدف الثاني".

وأضاف عن مبابي وهالاند وتصريحات توني فريشيا المرشح لرئاسة النادي حول امتلاك برشلونة لـ 250 مليون يورو: "لا أعلم إذا ما كان ذلك الخبر صحيحًا، لكننا لن نتحدث عن أي لاعب الآن فلدينا مباريات هامة".

وأردف: "في برشلونة دائمًا هناك مطالبة بالفوز بكل شيء ممكن، علينا أن نجد طريقة للاستمرار في المنافسة بعد فقدان كل تلك النقاط على كامب نو، أنا محبط للغاية، لكن بالرغم من ذلك نستطيع أن نقاتل على الدوري".

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وأكمل: "الفريق في حاجة للتحسن، على أصحاب الخبرات أن يخلقوا أجواء جيدة مثل أجواء الريمونتادا، فالنتيجة ضد إشبيلية وضد باريس كانت صعبة".

وأنهى كلماته: "لا نعاني مشكلة في خلق الفرص بل في حسمها، لقد أهدرنا الكثير منها لكنني لا أحب انتقاد اللاعبين في الإعلام، اجتمع بهم واتحدث معهم بشكل شخصي".

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني على مستوى كافة البطولات، حيث خسر ذهاب نصف نهائي الكأس ضد إشبيلية بهدفين نظيفين، وخسر من باريس في كامب نو بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف لهدف.