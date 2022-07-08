كومان: دي يونج أخبرني بقراره النهائي مع برشلونة

صراع إنجليزي على ضم النجم الهولندي

يؤمن رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة، أن نجم الفريق فرينكي دي يونج يريد الاستمرار وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط دي يونج بمغادرة برشلونة بشكل مكثف هذا الصيف، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وتشيلسي بالحصول على خدماته، ولكن الوضع يظل غامضًا حتى الآن.

وأوضحت العديد من التقارير الصحفية أن هناك بعض التفاصيل المالية في عقد دي يونج مع النادي الكتالوني تدفع الرئيس جوان لابورتا لمحاولة التخلي منه في أقرب فرصة ممكنة.

وخلال مشاركته في كأس كومان الخيرية للجولف في نادي برشلونة، تحدث كومان عن أوضاع دي يونج وكذلك زميله الهولندي الآخر ممفيس ديباي.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"لدي الكثير من الاتصالات مع فرينكي وممفيس، أعرف وضع دي يونج وقد قال لي إنه بالفعل يريد البقاء".

وأضاف:"نيته هي الاستمرار في برشلونة وهو الشيء الوحيد الذي أعرفه عنه في الوقت الحالي بخصوص مستقبله".

Chelsea are interested in signing Manchester United target Frenkie de Jong from Barcelona, reports @gerardromero pic.twitter.com/60ix9Opy9C — B/R Football (@brfootball) July 7, 2022

وأما عن ديباي:"ممفيس جاء العام الماضي من ليون بالمجان وأثبت أنه لاعب رائع، وبالنسبة لي هو مناسب كثيرًا لبرشلونة لذلك وقعنا معه".

وأوضح:"الأمر يعتمد على رأي تشافي إذا كان يريده يستمر أم لا، لكن بالنسبة لي ممفيس لاعب مميز ومهم للنادي ويحظى بتقدير كبير في هولندا".

جدير بالذكر أن العديد من الصحف الإسبانية، كشفت عن رغبة برشلونة في التخلي عن دي يونج لأسباب مالية بينما يختلف الأمر بالنسبة لديباي، بوجود تحفظات حول مستواه الفني.

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