تصريحات المدرب الهولندي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، أن بقاء ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، هو العنصر الأهم لخططه في الموسم القادم.

التكهنات مستمرة حول مصير ميسي، حيث ينتهي عقده مع برشلونة في نهاية يونيو، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط أنباء حول اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

كومان تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا في الدوري الإسباني، وتطرق إلى العديد من الجوانب الخاصة بفريقه.

ماذا قال كومان عن ميسي؟

المدرب الهولندي قال:"خططي للموسم القادم؟ أفضل شيء هو بقاء ميسي، أنت تريد استمرار أفضل لاعب في العالم بفريقك".

وأضاف:"أي مدرب يتحدث عن أفراد النادي يؤمن بتحسين الفريق مثل كل المدربين الآخرين".

وتابع:"أعلم أن ميسي كان موجودًا منذ سنوات عديدة، في الصيف، أدركت بالفعل أن لديه اهتمامًا بتكتيكات الفريق، لديه الكثير من الجودة ويفكر أيضًا في الآخرين".

وأما عن أزمة تواجد اللاعبين بمنزل ميسي:"هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الطعام في منزل ليو، أتفهم السؤال لكن كل تركيزنا على المباراة".

كيف تحدث عن قرار إيقافه لمباراتين؟

كومان قال:"أعتقد أن ما قلته ليس مهينًا، إنه ليس سببًا للإيقاف لمدة مباراتين، لذلك نعم أعتقد أن هناك شيء آخر".

وواصل حديثه:"من الأفضل عدم الحديث عن الحكام لأن الاتحاد يختار الأفضل لهذه المباريات، لذلك سنفكر في أنفسنا فقط ونأمل أن تكون القرارات عادلة للجميع".

ماذا قال عن أتلتيكو مدريد وخروج ريال من دوري الأبطال؟

المدرب الهولندي استكمل حواره:"في بعض المباريات ذهب أتلتيكو للضغط بشكل أكبر، عليك أن تكون مستعدًا لهذه المواقف، نعلم أن طبيعتنا دائمًا تعتمد على الهجوم لذلك يجب أن نخلص لهذه الهوية".

وأضاف:"لا أعتقد أن هزيمة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يمكن أن تؤثر على المباريات الأخيرة للدوري الإسباني".

وتابع:"كل فريق له أسلوبه المختلف وسنحاول تحقيق أقصى استفادة من كل لاعب، لا أعتقد أن النتيجة النهائية ستحسم اللقب بالنسبة لنا وللآخرين، ولكنها مهمة جدًا لأنه لم يتبق سوى جولات قليلة".

ظهور لويس سواريز ضد برشلونة:"سيكون شيئًا غريبًا بالنسبة له وللاعبي فريقنا، نحن محترفون وكل لاعب يبذل قصارى جهده لفريقه، لا يتعين علينا الالتفات نحو أي شيء سوى فريقنا فقط".

جراحة أنسو فاتي:"لم أتحدث معه بعد، كانت هناك محادثة قبل رحلته إلى لشبونة، قدمنا له الدعم الكافي ونتمنى أن يكون على ما يرام".

ظهور عثمان ديمبيلي:"أتعامل معه مثل أي شخص آخر في القائمة، عدم ظهوره كأساسي يأتي لأسباب فنية، عمومًا نحن بحاجة لكل اللاعبين وسنضع أفضل فريق في القائمة".

كيف يبدو موقف برشلونة في الدوري الإسباني؟

الفريق يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ74 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد المسابقة بـ76 نقطة.

برشلونة يطمح في تحقيق الفوز على حساب أتلتيكو، وسقوط ريال ضد إشبيلية بالجولة 35 من أجل احتلال الصدارة.

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