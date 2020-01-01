كومان: جريزمان؟ من حقه أن يقول ما يريد، وهذا هو موقف تير شتيجن

رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يعلق على تصريحات أنطوان جريزمان ورغبته في اللعب بمركز صانع الألعاب ويتحدث عن موقف تير شتيجن من الكلاسيكو.

رد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة على تصريحات لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أكد على رغبته في تغيير مركزه في صفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كومان خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه أمام خيتافي في الدوري الإسباني، وتطرق خلالها للحديث عن موقف تير شتيجن من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وقال كومان: "من حق أي شخص أن يقول ما يريد، لقد تحدثت مع جريزمان بالأمس ليس من أجل ما قاله لكن لأنني أردت التحدث معه".

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وأضاف: "أخبرت جريزمان أنني أريد مصلحة الفريق وأنني أعلم أنه يستطيع اللعب في مراكز آخرى، لكن على كل لاعب أن يجد أفضل مستويات له".

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وأكمل: "هو يقدم أفضل ما لديه لكنه في حاجة للمزيد من الحظ أمام المرمى، ضد إشبيلية كان هناك أكثر من كرة من الممكن أن يلعبهم بطريقة مختلفة".

وأردف: "أتذكر بشكل جيد عندما كنت مدربًا لهولندا ولعبت أمام فرنسا رأيت مدربه يستخدمه على الجانب الأيمن، وهذا هو دوري أن أقول لكل لاعب أي يلعب، وأن أحاول الحصول على أفضل طريقة من أجل الفريق، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن ألعب بلاعبين في المركز رقم 10 وليس لدي أي مشكلة مع جريزمان".

وعن جاهزية تير شتيجن للكلاسيكو ضد ريال مدريد قال: "هو يتدرب على العشب منذ يوم الإثنين لكنه لن يكون جاهزًا لمباراة الكلاسيكو، لا يزال الوقت مبكرًا للغاية بالنسبة له، ولا أريد أن أستعجل عودته فأنا سعيد بما يقدمه نيتو".

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه خيتافي مساء السبت على ملعب الأخير بعد التعادل مع إشبيلية سلبيًا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.