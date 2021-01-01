كومان بعد الفوز على أوساسونا: أي نتيجة في ديربي مدريد ستكون في صالحنا!

لم نكن جيدين..

عبّر رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن رضاه عن الفوز الذي أحرزه فريقه على أوساسونا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني، وإن كان يرى أن الأداء لم يرتق إلى المستوى المأمول.

فوز البرسا أتى بعد ساعات قليلة من خوض مباراة إشبيلية لمدة 120 دقيقة في كأس ملك إسبانيا، وربما يتفهم كومان الإرهاق الذي عانى منه نجوم العملاق الكتالوني.

الفوز أيضًا يضغط به برشلونة على المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يستعد لمباراة قوية أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة يوم الأحد، وبالنسبة لكومان فإن أي نتيجة ستصب في صالح البرسا بالنهاية.

المدرب الهولندي بعد الفوز على أوساسونا قال "نحن بحاجة إلى مواصلة الانتصارات، لم تكن أفضل مباراة لنا لكننا كنا جيدين واستحققنا الفوز، أنا سعيد وآمل أن نستمر على نفس المنوال".

كما أضاف متحدثًا عن الديربي "لا أعتقد أنني سأمضي اليوم كله في المنزل، رغم أنني مهتم باليوم الممتلئ بالمباريات، أي نتيجة في الديربي ستكون جيدة بالنسبة لنا".

وعن تألق إليكس موريبا، قال "بالطبع نحن فخورون بكوننا قادرين على السماح للاعبين من الأكاديمية بالمشاركة. نحن نفعل ذلك لأنهم يستحقون أن تتاح لهم الفرص".

"لاعبون مثل موريبا وبيدري وريكي ومينجويزا وآراوخو أثبتوا أن لديهم مستقبلًا عظيمًا، لطالما أعطيت الفرصة للشباب لأنهم مستقبل هذا النادي."

"موريبا يكسب المزيد من الأرض، عندما يدخل فهو دائمًا ما يعطي شيئًا إضافيًا للفريق."

وأتم متحدثًا عن ليونيل ميسي وجوردي ألبا "نحن نرى أن في كل مبارياتنا يحاول الخصوم منع تمريرة ليو لألبا، في الكثير من اللحظات يكون ذلك ممكنًا ولكن من المستحيل إيقاف هذا التواصل".