كومان يكررها: لم يحن وقت تدريب برشلونة بعد

بند خاص في عقد المدرب مع هولندا

عاد رونالد كومان، مدرب هولندا، مجدداً للحديث عن مسألة توليه تدريب برشلونة وأكد أن لم يحن الوقت بعد، وذلك بعد الكشف عن البند الخاص في عقده فيما يتعلق بالفريق الكتالوني.

وكشف الاتحاد الهولندي أن عقد كومان معهم يوجد به بند يسمح للمدير الفني بالرحيل في حالة واحدة فقط، وهي إذا طلب برشلونة تعيينه.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي للقاء هولندا وإيرلندا الشمالية: "التعاقد مع برشلونة إحتمالية، ولكن لن أفكر بها قبل أمم أوروبا 2020".

تصريحات كومان ليست بالجديدة، إذ سبق وأكد نفس الأمر بخصوص إمكانية تدريبه البلوجرانا مستقبلاً في حوار صحفي. طالع هنا.

ودارت تكهنات حول إمكانية إقالة إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بسبب التراجع الفني الكبير للفريق، وتذبذب النتائج محلياً وأوروبياً.

وتبحث هولندا عن حسم التأهل للنهائيات الأوروبية بعدما غابت عن بطولة فرنسا الأخيرة، وعن مونديال روسيا الماضي، في ظل التراجع الكبير للطواحين.

وتلعب هولندا في السادس عشر من نوفمبر مع إيرلندا الشمالية في بلفاست، والانتصار يعني حجز بطاقة الصعود للنهائيات.