كومان: برشلونة لم يطلب مني الألقاب، ولا أعرف مستقبل ميسي!

رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة ينفي معرفته بمصير ليونيل ميسي، ويؤكد أن النادي لم يطلب منه المنافسة على الألقاب.

أكد رونالدو كومان المدير الفني لنادي برشلونة على حاجة الفريق لوجود رئيس في الوقت الحالي في ظل المشاكل الكثيرة التي يعاني منها على عدة مستويات.

جاء هذا في حواره الخاص الذي أجراه مع موقع "ذا أتلتيك"، حيث تطرق للحديث عن مستقبل ليونيل ميسي ومنافسة برشلونة على الألقاب هذا الموسم.

وقال كومان: "قابلت ميسي في منزله قبل بداية الموسم وشرحت له الخطط الخاصة بي وكان متحمسًا للغاية، في ذلك الوقت كان هناك مشاكل بينه وبين الإدارة، لكن الأمر لم يكن مرتبطًا بي، تحدثت معه وأخبرته أن بقائه مع الفريق سيسعدني كثيرًا، وأن رحيله سيكون قراره وحده، ومع الوقت الأمور تحسنت".

وأضاف: "أنظروا كيف يلعب في الأسابيع الأخيرة، لكن في النهاية المستقبل غير معلوم للجميع، ليس لدي ثقة في استمرار ميسي مع برشلونة، لكنني أتمنى أن يفعل ذلك، أنا لا أتخيل وجوده مع أي فريق آخر".

وتطرق للحديث عن طلب ميسي للرحيل وقال: "الفترة التي قرر فيها الرحيل لم تكن سهلة على الإطلاق، وكان غاضبًا من الكثير من الأمور في النادي بعد الخسارة من بايرن ميونخ، وقتها أخبرت الإدارة إنهم عليهم حل مشاكله".

وأكمل: "لا توجد أي مشكلة بيني وبين ميسي، هو قائم الفريق ونحن نتحدث بشكل مستمر وعلاقتنا احترافية، هو لاعب كبير وقائد الفريق الذي يقوده للانتصارات، وأستمتع بالعمل معه".

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وعن المنافسة في الموسم الجاري: "لم يطلب مني النادي الفوز بالألقاب، نحن في مرحلة انتقالية لكننا نريد تحقيق بعضها أيضًا، ربما ننافس على الكأس والدوري لكن دوري الأبطال سيكون صعبًا، ربما حتى نفوز على باريس سان جيرمان ونصل لنصف النهائي لكن بعض الفرق تملك أفضلية في هذه النسخة أكثر من برشلونة".

وتحدث عن حالة النادي الحالية: "نحن في حاجة لرئيس في برشلونة ليصنع المستقبل هنا، عدم وجود إدارة في الوقت الحالي هو من أصعب المواقف التي مررت بها في حياتي، فأنا أتخذ كل القرارات".

جدير بالذكر أن انتخابات برشلونة كانت قد تأجلت للأسبوع الأول من شهر مارس في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.