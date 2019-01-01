كومان: أحاول أن أكون أنانيًا والإصابات ليس مشكلتي

تعرف على تصريحات كومان حول مسيرته وتطور إمكانياته

أكد كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أنّه يهدف إلى أن يكون أكثر فعالية على المرمى موضحًا أنّه لن يستطيع تسجيل 30 أو 40 هدفًا في الموسم.

كومان أحرز 4 أهداف مع منتخب فرنسا في 21 مباراة دولية لعبها خلال مسيرته.

وقال كومان في حوار مع صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية: "أهتم كثيرًا بأن أكون حاضرًا في المواعيد الكبرى، أعلم أنني لن أتمكن من تسجيل 30 أو 40 أو 50 هدغًا في الموسم ولكني أعمل على تطوير قدراتي التهديفية في الفترة المقبلة. أحاول أن أكون أكثر أنانية".

وتابع: "هدفي أن أسجل أكثر من 12 هدفًا في الموسم (أفضل سجل له حتى الآن) ولكني أعرف أن وظيفتي كجناح صناعة الفرص ولذلك لن أكون داخل منطقة الجزاء كثيرًا وسوف أحاول أن أكون أكثر تأثيرًا".

اللاعب الذي تعرض للعديد من الإصابات أكد أنّه يتفهم جيدًا أنّ هذا الأمر طبيعي في كرة القدم ولكنّه أوضح أهمية العمل البدني لتفادي الغياب المستمر عن المباريات.

واختتم: "أحاول تقوية جسدي وتفادي الالتحامات القوية والتدخلات العنيفة ولكن الأمر ليس بهذه السهولة وأحيانًا تواجه ظروفًا مختلفة وصعبة وبالتالي هذه ليست مشكلتي فقط".

كومان تعرض إلى 21 إصابة في مسيرته كلها خلال فترته مع بايرن ميونخ وكانت أطول فترة بين أغسطس 2018 حتى نوفمبر والتي أبعدته 86 يومًا و15 مباراة.

وأصبح كومان جزءًا أساسيًا مع بطل الدوري الألماني بعد اعتزال آريين روبن ورحيل فرانك ريبيري إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي كما سجل 3 أهداف وصنع 5 خلال الموسم الجاري في جميع البطولات رفقة البافاري.