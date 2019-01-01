كومان: الإصابات تزعجني ولا أريد الندم على ما فات

كينجيسلي كومان يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كينجيسلي كومان نجم نادي بايرن ميونيخ إنه لا يزال ينتظر مرحلة جديدة مستقبلًا ويؤمن أنه سيقدم فيها كل ما لم ينجح في أن يقدمه في السنوات الماضية.

وتعرض كومان للعديد من الإصابات التي أعدته عن أكثر من حدث هام، أهمها على الإطلاق كان تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم الذي أقيم العام الماضي في روسيا.

وحول تطلعاته لما هو قادم، قال كومان إنه لا يريد الندم على أي شيء فاته، وأن السنوات القادمة من الممكن أن تحمل له أكثر من كل ذلك.

وأضاف: "الإصابات شيء لعين، أحاول التغلب عليها وعلى تأثيرها السلبي من أجل تحقيق العديد من النجاحات مع الفريق البافاري وكذلك مع المنتخب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وتابع: "سئمت من تسميتي باللاعب المصاب دائمًا، الأمر يزعجني كثيرًا خاصة وأن الإصابات أثرت علي سلبيًا في السنوات التي مضت"

وحول دوره مع بايرن ميونيخ وطموحاته للموسم المقبل قال كومان: "عليك التكيف مع أدوارك في أي منظومة، في بايرن يخلف الأمر عما هو عليه في المنتخب، كل منهما يلزمني بأدوار مختلفة ووعلي التكيف معها وتقديم الأفضل"

وأردف: "هذا الموسم سأبذل قصارى جهدي وأحاول إثبات نفسي، هناك كأس الأمم الأوروبية في نهاية الموسم وأتمنى أن أكون متواجدًا خلال البطولة"

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يذكر أن كومان كان قد لعب لباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، وفاز بلقب الدوري المحلي مع الأندية الثلاثة رغم صعر سنه.