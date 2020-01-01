كومان : استحقينا الفوز وبرشلونة لا يلعب أفضل في غياب ميسي

تعادل محبط للفريق الإسباني في الدوري

يؤمن رونالد كومان مدرب برشلونة، أن فريقه كان يستحق الفوز على إيبار بالدوري الإسباني، وأن الأخطاء الدفاعية جعلته يقع في فخ التعادل بهدف لكل فريق.

برشلونة لعب المباراة من دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي غاب عن الفريق بسبب معاناته من إصابة، ولكن من المتوقع مشاركته بالمواجهة القادمة.

الهدف الأول كان لصالح إيبار عن طريق إنريكي جارسيا، قبل أن يعادل عثمان ديمبيلي النتيجة، في مباراة أضاع خلالها مارتين برايثوايت ركلة جزاء للفريق الكتالوني بالدقيقة الثامنة.

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كومان قال بعد اللقاء:"كنا أحق بالفوز، فعلنا ما كان علينا القيام به، سددوا على المرمى مرة واحدة فقط، ونحن صنعنا العديد من الفرص، أهدرنا ركلة جزاء ثم أخطأنا في الدفاع لذلك لم ننجح في الفوز رغم العمل بجد والظهور بشكل جيد".

وأضاف:"كنا بحاجة للتسجيل مبكرًا، في الشوط الأول كان من الصعب جدًا القيام بتمريرات عمودية، لأنهم ضغطوا علينا جيدًا من الخلف، احتجنا الكثير من الوقت للبحث عن الرجل الحر، لذلك غيرت النظام لتوليد المزيد من الفرص ولكن سجلوا من خطأ فردي".

وأما عن مستوى ديمبيلي:"هو لاعب مهم للغاية للفريق بسبب سرعته في الجناح، سجل التعادل ونحن سعداء بمستواه".

إصابة فيليب كوتينيو:"يشعر بعدم راحة في ركبته اليسرى، علينا إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد حجم إصابته.

اللعب في غياب ميسي:"لا يمكنك القول أن برشلونة يلعب أفضل من دونه، إنه لاعب مختلف، ولكن بشكل عام لعبنا مباراة جيدة والأخطاء الفردية حرمتنا من الفوز".

تسديد برايثوايت لركلة جزاء:"عندما نفتقد ليو فهناك جريزمان ولكنه أضاع ركلة جزاء من قبل، وبرايثوايت سجل في دوري الأبطال لذلك هو من لعبها".

المنافسة على الدوري الإسباني:"إذا كنت واقعيًا، فإن البطولة معقدة للغاية، لا شيء مستحيل، لكن عليك إدراك المسافة التي تفصلك عن القمة، أتلتيكو مدريد فريق جيد جدًا في الوقت الحالي ولا يستقبل الكثير من الأهداف".

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز السادس بالدوري بـ25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الأول بالبطولة.