كومان : أنا من يتحكم في تشكيل برشلونة وليس لابورتا !

المدرب الهولندي رد على الشائعات حول شروط تجديده

يصر رونالد كومان مدرب برشلونة، أن اختيار اللاعبين في الفريق يرجع له وليس لرئيس النادي جوان لابورتا.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن برشلونة مستعد للتوقيع على عقد جديد مع كومان، بشرط ضمانات بتواجد ريكي بوتش ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

ومع ذلك أكد المدرب الهولندي أن القوة الكاملة ترجع له في الأمور الرياضية بالنادي، وأنه يتمتع باحترام وثقة مجلس الإدارة.

ماذا قال كومان؟

صاحب الـ58 سنة قال لـ"Algemeen Dagblad":"كان من الجيد رؤية تحسن العلاقة بعد ظهور أمران لا يشيران إلى دعم المدير الفني وهو ما أحبطني".

وأضاف:"منذ أسبوعين ونصف أجرينا نقاشًا حول عقد جديد، ولكن تكن هناك تسريبات في وسائل الإعلام عن ذلك النقاش، حتى تحدث الرئيس للصحفيين عن وضع النادي الأسبوع الماضي وبعض الأمور المالية".

وتابع:"في النهاية بدأ الحديث عن مناقشة العقد، وبعدها انتشرت الأنباء في الصحف حول توقيعي على عقد جديد مقابل الموافقة على 3 مطالب".

واستكمل:"قلت إن ذلك لا يمكن أن يحدث، أحتاج أن أكون قادرًا على التحكم في طريقة لعبنا والأسلوب الذي نظهر به، بعدها جاء رئيس مجلس الإدارة جوان لابورتا في مقابلة تلفزيونية لتوضيح الأمر بشكل كامل".

هل يوقع كومان على عقد جديد؟

علم جول أن مستقبل مدرب هولندا السابق في برشلونة، يعتمد على تحقيق فريقه لأهدافه خلال الموسم الحالي.

ويقول كومان إنه حريص على الالتزام بالتجديد مع النادي، حيث يأمل في البقاء مسؤولًا عن الفريق لسنوات عديدة.