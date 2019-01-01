كول أوف ديوتي: مودرن وورفير | مبولحي، "جاريك" ملاعب كرة القدم!

مبولحي يتفوق على جميع نظرائه ويفوز بمكانه في التشكيل المثالي

اختار قراء جول حارس مرمى المنتخب الجزائري "رايس مبولحي" كأقرب لاعب كرة قدم لشخصية لعبة كول أوف ديوتي: مودرن وورفير، سارجنت كايل جاريك، وذلك بعد أن تفوق على منافسيه كيلور نافاس وفوّاز القرني..

ومال المصوتون للتشابه الكبير بين شخصيتي مبولحي وجاريك، فكلاهما حارسين خاصين، يتميزان بالأمان وبسرعة رد الفعل والاهتمام بأدق التفاصيل..

واكتسح مبولحي التصويت بعد أن حصل على نسبة 80% من الأصوات أي ما يُقارب الـ1500 صوتًا، ثم جاء متبوعًا بكيلور نافاس بـ16% من الأصوات تم فواز القرني بنسبة 4% من الأصوات.